Лукашенко о Министерстве образования: «Пора эти все пертурбации и реорганизации заканчивать. Эффект никакой»
Новости Беларуси. К подбору кадров и их ротации нужно подходить вдумчиво, не обижая людей и понимая ответственность. На это Президент Беларуси ориентирует руководителей всех уровней и из любых сфер, хотя тезис прозвучал 17 января во время согласования на должности ректоров вузов и представителей местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в кабинете главы государства сразу три новых ректора, потому неудивительно, что львиную долю времени говорили об образовании. Сфера, в которой много нового за последнее время: министр, правила поступления в вуз, да и внутри системы ряд пертурбаций и реорганизаций, в которых, признаться, легко запутаться. Президент приводит лишь один из примеров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пора эти все пертурбации и реорганизации заканчивать. Эффект никакой, а шуму много. Тем более поручено было выйти на окончательное решение. И по данному решению я попросил, чтобы серьезно посмотрели на Министерство образования. Чтобы у нас там не было лишних структур непонятно каких. Я почему задержался сейчас: по одному из вопросов советовался с людьми по Министерству образования. К примеру, был департамент. Потом перебросить, сделать управление – не нужен этот департамент. Но создают параллельно агентство.
Сергей Касперович, ректор Брестского государственного технического университета:
У агентства задача большая – обеспечивать качество на всех уровнях образования, начиная от контроля…
– Понятно, но департамент с этим не справлялся?
– Департамент, в принципе, справлялся. У него много задач: и лицензирование, и апостиль…
– Так вы все передали в агентство?
– Сейчас фактически да. Часть функций передана в агентство.
Александр Лукашенко:
Я не понимаю суть этой всей пертурбации. Хорошо, у вас в управлении восемь человек, а в агентстве 35. И оно справится. Так вы заберите 35, даже 30 можете забрать. Плюс этих восемь. И справляйтесь. Если есть порядок и дисциплина, один человек справится. А если бардак, так вы там и 200 человек посадите, а толку не будет. Я никак не могу понять. Слушайте, ну да, Президент потребовал там и прочее: вместо департамента – управление. А департамент так и остался. Никакого вместо, только его назвали агентство, выкинули из Министерства, и ни одного госслужащего. Выполнили две задачи. Вроде порядок навели в структуре управления и с госслужащими разобрались. А на самом деле, если посмотреть вглубь, в суть, хуже сделали, мне кажется. Если бы вы были, допустим, руководителем департамента, а вам бы сказали: иди, будешь агентство возглавлять. Я бы не пошел.
– Тут сложно сказать, как-то неоднозначное решение. У департамента все-таки полномочия, авторитет, годы работы. Которых знают, где-то боятся, прямо скажу.
– Совершенно верно. Самостоятельная структура. А мы что сделали? Какую пользу мы принесли?
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