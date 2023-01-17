Лукашенко о Министерстве образования: «Пора эти все пертурбации и реорганизации заканчивать. Эффект никакой»

Новости Беларуси. К подбору кадров и их ротации нужно подходить вдумчиво, не обижая людей и понимая ответственность. На это Президент Беларуси ориентирует руководителей всех уровней и из любых сфер, хотя тезис прозвучал 17 января во время согласования на должности ректоров вузов и представителей местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в кабинете главы государства сразу три новых ректора, потому неудивительно, что львиную долю времени говорили об образовании. Сфера, в которой много нового за последнее время: министр, правила поступления в вуз, да и внутри системы ряд пертурбаций и реорганизаций, в которых, признаться, легко запутаться. Президент приводит лишь один из примеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пора эти все пертурбации и реорганизации заканчивать. Эффект никакой, а шуму много. Тем более поручено было выйти на окончательное решение. И по данному решению я попросил, чтобы серьезно посмотрели на Министерство образования. Чтобы у нас там не было лишних структур непонятно каких. Я почему задержался сейчас: по одному из вопросов советовался с людьми по Министерству образования. К примеру, был департамент. Потом перебросить, сделать управление – не нужен этот департамент. Но создают параллельно агентство.