В графике Лукашенко кадровый день. Согласованы новые ректоры вузов и заместители министров

Новости Беларуси. Перестановки в сфере образования, новые замы в ряде министерств и назначения в местной вертикали власти. В графике Президента Беларуси кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном изменения коснулись вузовского направления. Так, Брестский государственный технический университет отныне возглавляет Сергей Касперович. Новый руководитель и у Гродненского аграрного университета – Валентин Пешко. Работать из Минска в Витебск отправляется Алексей Чуканов. Он согласован на должность ректора Витебского государственного ордена Дружбы народов медуниверситета.

Среди назначенцев сегодня в кабинете у главы государства председатель Городокского райисполкома – Ирина Полякова сменила депутатское кресло на работу в регионе. Новое место работы у Александра Сысоева. Отныне он будет трудиться в качестве главы администрации Железнодорожного района Витебска.