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В графике Лукашенко кадровый день. Согласованы новые ректоры вузов и заместители министров

17 января 2023 10:57
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Новости Беларуси. Перестановки в сфере образования, новые замы в ряде министерств и назначения в местной вертикали власти. В графике Президента Беларуси кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В графике Лукашенко кадровый день. Согласованы новые ректоры вузов и заместители министров-1

В основном изменения коснулись вузовского направления. Так, Брестский государственный технический университет отныне возглавляет Сергей Касперович. Новый руководитель и у Гродненского аграрного университета – Валентин Пешко. Работать из Минска в Витебск отправляется Алексей Чуканов. Он согласован на должность ректора Витебского государственного ордена Дружбы народов медуниверситета.

В графике Лукашенко кадровый день. Согласованы новые ректоры вузов и заместители министров-4

Среди назначенцев сегодня в кабинете у главы государства председатель Городокского райисполкома – Ирина Полякова сменила депутатское кресло на работу в регионе. Новое место работы у Александра Сысоева. Отныне он будет трудиться в качестве главы администрации Железнодорожного района Витебска.

В графике Лукашенко кадровый день. Согласованы новые ректоры вузов и заместители министров-7

В финансовом ведомстве отныне новый замминистра. Им стал Павел Лемех. Изменения коснулись и Министерства образования. Александр Баханович, бывший ректор одного из брестских вузов, согласован на должность первого замминистра образования.

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