«Ты не понравился, давай я тебя уберу». Что Лукашенко потребовал от руководителей?

Новости Беларуси. Перестановки в сфере образования, новые замы в ряде министерств и назначения в местной вертикали власти. В графике Президента Беларуси кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новых назначенцах читайте здесь. Ко всем новым руководителям у Президента одно простое, но важное требование, касающееся отношения к людям. Александр Лукашенко об этом говорил не единожды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нельзя людей обижать. Тем более сейчас, когда время непростое. Это касается и вас как руководителей, и системы органов власти. Особенно руководителей администраций, райисполкомов. Надо внимательнейшим образом к этому подходить. А не то что «ты не понравился, давай я тебя уберу и прочее». Нам надо усилить контроль за работой кадров. Надо смотреть: уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме, – мы это должны видеть и давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкомов. Если заслуживает, не тянет воз, бездельник, а может быть, еще и хуже – враг, ну что тут разговаривать… Разговаривать нечего. Если человек недотягивает в чем-то, молодой человек, еще не очень понимает, мало поработал – ну поработайте с ним. Он должен дать результат. И даст результат. Я уверен. Если по-человечески. А просто выбрасывать людей нельзя. К кадрам надо относиться аккуратно.