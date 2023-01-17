«Ты не понравился, давай я тебя уберу». Что Лукашенко потребовал от руководителей?

Новости Беларуси. Перестановки в сфере образования, новые замы в ряде министерств и назначения в местной вертикали власти. В графике Президента Беларуси кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О новых назначенцах читайте здесь.
Ко всем новым руководителям у Президента одно простое, но важное требование, касающееся отношения к людям. Александр Лукашенко об этом говорил не единожды.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нельзя людей обижать. Тем более сейчас, когда время непростое. Это касается и вас как руководителей, и системы органов власти. Особенно руководителей администраций, райисполкомов. Надо внимательнейшим образом к этому подходить. А не то что «ты не понравился, давай я тебя уберу и прочее». Нам надо усилить контроль за работой кадров.
Надо смотреть: уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме, – мы это должны видеть и давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкомов. Если заслуживает, не тянет воз, бездельник, а может быть, еще и хуже – враг, ну что тут разговаривать… Разговаривать нечего. Если человек недотягивает в чем-то, молодой человек, еще не очень понимает, мало поработал – ну поработайте с ним. Он должен дать результат. И даст результат. Я уверен. Если по-человечески. А просто выбрасывать людей нельзя. К кадрам надо относиться аккуратно.
Но еще раз говорю. Если профессионал, если предан стране и готов работать, то с ним надо работать. Нельзя махать налево и направо шашкой. Вдумчиво подходить. Есть хорошие кадры – будет результат. Тем более речь идет о руководителях высокого уровня. Если они на месте, крепкие – будет результат. Все зависит от руководителя. Смотрите, это главное для вас. Вы руководители с сегодняшнего дня.
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