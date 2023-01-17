Новый ректор БрГТУ: «Будет абсолютно новое содержание высшего образования, начиная с набора 2023 года»

Новости Беларуси. К подбору кадров и их ротации нужно подходить вдумчиво, не обижая людей и понимая ответственность. На это Президент Беларуси ориентирует руководителей всех уровней и из любых сфер, хотя тезис прозвучал 17 января во время согласования на должности ректоров вузов и представителей местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь уже ректор Брестского государственного технического университета (прежний руководитель как раз таки стал первым замом министра образования) позже журналистам старался объяснить суть новелл. Но резюмировал: окончательное решение будет принято не сейчас. Что до образования в целом, то изменения здесь, по мнению Сергея Касперовича, неизбежны.

Сергей Касперович, ректор Брестского государственного технического университета:

Мы должны от того лучшего, что у нас имеется, двигаться вперед. О вузах, о входе в систему высшего образования в общем-то мы уже кратко сказали. Что касается процессов внутреннего развития – это, конечно же, новое содержание образования. У нас сейчас будет абсолютно новое содержание высшего образования, начиная с набора 2023 года. Это новые специальности, согласно новому классификатору, новому Кодексу об образовании. Трансформацию проходят и магистерская подготовка, и послевузовское образование. Важным вопросом продолжает оставаться кадровое обеспечение и учреждений общего среднего, и дошкольного образования. Вопросы, связанные с обеспечением вузов квалифицированными преподавателями. А это в первую очередь наука, развитие научной деятельности.