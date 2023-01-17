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Новый ректор БрГТУ: «Будет абсолютно новое содержание высшего образования, начиная с набора 2023 года»

17 января 2023 16:55
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Новости Беларуси. К подбору кадров и их ротации нужно подходить вдумчиво, не обижая людей и понимая ответственность. На это Президент Беларуси ориентирует руководителей всех уровней и из любых сфер, хотя тезис прозвучал 17 января во время согласования на должности ректоров вузов и представителей местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый ректор БрГТУ: «Будет абсолютно новое содержание высшего образования, начиная с набора 2023 года»-1

Теперь уже ректор Брестского государственного технического университета (прежний руководитель как раз таки стал первым замом министра образования) позже журналистам старался объяснить суть новелл. Но резюмировал: окончательное решение будет принято не сейчас. Что до образования в целом, то изменения здесь, по мнению Сергея Касперовича, неизбежны.

Новый ректор БрГТУ: «Будет абсолютно новое содержание высшего образования, начиная с набора 2023 года»-4

Сергей Касперович, ректор Брестского государственного технического университета:
Мы должны от того лучшего, что у нас имеется, двигаться вперед. О вузах, о входе в систему высшего образования в общем-то мы уже кратко сказали. Что касается процессов внутреннего развития – это, конечно же, новое содержание образования. У нас сейчас будет абсолютно новое содержание высшего образования, начиная с набора 2023 года. Это новые специальности, согласно новому классификатору, новому Кодексу об образовании. Трансформацию проходят и магистерская подготовка, и послевузовское образование. Важным вопросом продолжает оставаться кадровое обеспечение и учреждений общего среднего, и дошкольного образования. Вопросы, связанные с обеспечением вузов квалифицированными преподавателями. А это в первую очередь наука, развитие научной деятельности.

Новый ректор БрГТУ: «Будет абсолютно новое содержание высшего образования, начиная с набора 2023 года»-7

По новому в прямом смысле слова будет работать и Алексей Чуканов, отныне он во главе витебского меда. Того самого, студенты которого в ковид стали плечом к плечу со своими опытными коллегами-врачами в борьбе за жизни людей.

«Годится ли он для нашей системы ценностей?» Ректор ВГМУ рассказал о новых правилах поступления.

Новый ректор БрГТУ: «Будет абсолютно новое содержание высшего образования, начиная с набора 2023 года»-10

По результатам вступительной кампании – 2023 осенью в вузе рассчитывают увидеть в аудиториях еще более мотивированных студентов.

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