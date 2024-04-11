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Лукашенко о полёте Василевской: это величайшая победа нашей страны, народ наш это заслужил

11 апреля 2024 18:41
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Полет Марины Василевской – это новый уровень участия в космических программах нашей страны и новый уровень союзных отношений Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Беларусь и Россия работают над тремя совместными космическими программами, рассчитанными до 2027 года. В частности, союзники сейчас разрабатывают новый спутник сверхвысокого разрешения.

Лукашенко о полёте Василевской: это величайшая победа нашей страны, народ наш это заслужил-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Завтра мы в столице некогда нашего великого государства еще раз отметим этот праздник и будем вести диалог о будничных делах, о будущем, о развитии нашей космонавтики. Если кто-то ляпает, особенно за рубежом, и думает: «Вот, как этот Лукашенко Марину забросил в космос, это нам не надо»… Нам это надо. Мы – космическая страна. В ближайшие годы забросим самый передовой в мире спутник (вместе с россиянами) в космос с разрешающей способностью 25-30 сантиметров. Подробности.

Это высокие технологии, высочайшие. Поэтому атомная энергетика, космос, биотехнологии. Наша биотехнологическая компания и многие другие направления, особенно в области электрического транспорта, мы продвинулись здесь значительно. Главное – не останавливаться. А полет Марины, нашего Олега. Марина среди двух империй там – российская (самая передовая в космосе) и американцы – вы понимаете, что это не просто имидж. Это величайшая победа нашей страны. Народ наш это заслужил.

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# Белорусские космонавты # общество # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Марина Василевская

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