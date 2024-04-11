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Лукашенко о космосе: у нас девчата покрепче, поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться

11 апреля 2024 18:39
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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Как сообщалось ранее, завтра, 12 апреля, у лидеров Союзного государства запланировано совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее ряд вопросов Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждают уже в эти минуты в формате «один на один». Разговор с учетом событий и дат о космическом и земном.

Мнение Александра Лукашенко по актуальным вопросам российские журналисты по традиции задали прямо у ступеней Кремля. Тематика тоже привычная – Украина, миротворческая роль Беларуси и космос.

Лукашенко о космосе: у нас девчата покрепче, поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться-1

Космос ваш, мы так понимаем?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Космос наш. Ваш и наш. Благодаря вам он стал наш. Белорусы же летали и в советские времена, знаете их. Поэтому то, что девчонка полетела наша... Но мы готовим еще несколько девчат. Говорят, у нас девчата покрепче, поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться и вместе работать в космосе.

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# Белорусские космонавты # общество # Александр Лукашенко

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