Лукашенко о космосе: у нас девчата покрепче, поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Как сообщалось ранее, завтра, 12 апреля, у лидеров Союзного государства запланировано совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее ряд вопросов Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждают уже в эти минуты в формате «один на один». Разговор с учетом событий и дат о космическом и земном.

Мнение Александра Лукашенко по актуальным вопросам российские журналисты по традиции задали прямо у ступеней Кремля. Тематика тоже привычная – Украина, миротворческая роль Беларуси и космос.