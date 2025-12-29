Депутаты Мингорсовета присоединились к марафону добра «Наши дети»

Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает согревать теплом сердца юных белорусов. На этот раз в роли добрых волшебников выступили депутаты Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В декабре стартовал проект, в котором ребята из социальных учреждений и пансионатов Беларуси могли почувствовать себя художниками. Работа воспитанников Червенского детского социального пансионата «Игуменский» уже заняла свое почетное место. Картину «Город Минск» приобрели депутаты Мингорсовета.

Элла Борисова, директор Червенского детского социального пансионата «Игуменский»:

Акция нам была предложена Белорусским фондом мира. И мы сразу же откликнулись на предложение принять участие и подобрать 10 детей, которые смогут нарисовать картину. Автор картины – наш воспитанник Валерий Куделько. Но вместе с Сергеем Дасом у него получилась картина, которая в стиле абстракционизма, но на ней изображен наш Минск.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Мы решили с депутатами принять участие уже в финале таким образом, выкупить одну из картин. Процесс этот происходит таким образом, что автор представляет свое полотно, в свою очередь депутаты городского Совета помогают учреждению. Материальную помощь собирали сами депутаты, без всяких обязательств, кто сколько мог, у кого какие были возможности.