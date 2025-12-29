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Депутаты Мингорсовета присоединились к марафону добра «Наши дети»

29 декабря 2025 18:38
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Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает согревать теплом сердца юных белорусов. На этот раз в роли добрых волшебников выступили депутаты Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Депутаты Мингорсовета присоединились к марафону добра «Наши дети»-2

В декабре стартовал проект, в котором ребята из социальных учреждений и пансионатов Беларуси могли почувствовать себя художниками. Работа воспитанников Червенского детского социального пансионата «Игуменский» уже заняла свое почетное место. Картину «Город Минск» приобрели депутаты Мингорсовета.

Депутаты Мингорсовета присоединились к марафону добра «Наши дети»-4

Элла Борисова, директор Червенского детского социального пансионата «Игуменский»:
Акция нам была предложена Белорусским фондом мира. И мы сразу же откликнулись на предложение принять участие и подобрать 10 детей, которые смогут нарисовать картину. Автор картины – наш воспитанник Валерий Куделько. Но вместе с Сергеем Дасом у него получилась картина, которая в стиле абстракционизма, но на ней изображен наш Минск. 

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мы решили с депутатами принять участие уже в финале таким образом, выкупить одну из картин. Процесс этот происходит таким образом, что автор представляет свое полотно, в свою очередь депутаты городского Совета помогают учреждению. Материальную помощь собирали сами депутаты, без всяких обязательств, кто сколько мог, у кого какие были возможности.

Депутаты Мингорсовета присоединились к марафону добра «Наши дети»-6

Вот уже 30 лет теплая инициатива окружает теплом и заботой тех, кто в этом особенно нуждается. Марафон «Наши дети» продлится до середины января. За это время исполнятся мечты тысяч ребят.

# Артем Цуран # Благотворительность

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