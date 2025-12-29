Кто может стать волонтёром Красного Креста и как вдохновлять других на добрые дела? Алла Смоляк – в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Здравствуйте, Александр Александрович. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Рад вас приветствовать у нас в гостях. Алла Смоляк:

Взаимно.

Александр Осенко:

Интрига остается на столе. Алла Смоляк:

Это чисто белорусское блюдо. Александр Осенко:

Красный Крест – это команда, которая помогает людям. Алла Смоляк:

Мы никогда не шли вразрез страны, мы всегда за страну. Александр Осенко:

Как вам удается не выгорать?

Алла Смоляк:

Человек в жизни счастлив, когда занимается любимым делом. Нас знали все, не только в Советском Союзе. Александр Осенко:

Мы, наверное, с вами по одним улочкам ходили. Земляки. Алла Смоляк:

100 процентов. Александр Осенко:

Это серьезная эмоциональная нагрузка? Алла Смоляк:

Белорусы как нация очень сильные. Мы все вынесли, все отстояли.

Александр Осенко:

Хочу, чтобы вы сами сказали, какое у вас хобби. Алла Смоляк:

Я гоняла по полной с пацанами. Александр Осенко:

Вы к нам приехали на байке или как? Алла Смоляк:

Сейчас морозик.