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Кто может стать волонтёром Красного Креста и как вдохновлять других на добрые дела? Алла Смоляк – в «Рецепте настоящего белоруса»

29 декабря 2025 18:36
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Кто может стать волонтёром Красного Креста и как вдохновлять других на добрые дела? Алла Смоляк – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Здравствуйте, Александр Александрович.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Рад вас приветствовать у нас в гостях.

Алла Смоляк:
Взаимно.

Кто может стать волонтёром Красного Креста и как вдохновлять других на добрые дела? Алла Смоляк – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Интрига остается на столе.

Алла Смоляк:
Это чисто белорусское блюдо.

Александр Осенко:
Красный Крест – это команда, которая помогает людям.

Алла Смоляк:
Мы никогда не шли вразрез страны, мы всегда за страну.

Александр Осенко:
Как вам удается не выгорать?

Кто может стать волонтёром Красного Креста и как вдохновлять других на добрые дела? Алла Смоляк – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Алла Смоляк:
Человек в жизни счастлив, когда занимается любимым делом. Нас знали все, не только в Советском Союзе.

Александр Осенко:
Мы, наверное, с вами по одним улочкам ходили. Земляки.

Алла Смоляк:
100 процентов.

Александр Осенко:
Это серьезная эмоциональная нагрузка?

Алла Смоляк:
Белорусы как нация очень сильные. Мы все вынесли, все отстояли. 

Кто может стать волонтёром Красного Креста и как вдохновлять других на добрые дела? Алла Смоляк – в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Хочу, чтобы вы сами сказали, какое у вас хобби.

Алла Смоляк:
Я гоняла по полной с пацанами. 

Александр Осенко:
Вы к нам приехали на байке или как?

Алла Смоляк:
Сейчас морозик.

Кто может стать волонтёром Красного Креста и как вдохновлять других на добрые дела? Алла Смоляк – в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Ну что, попробуем ваше фирменное блюдо?

Алла Смоляк:
Давайте.

Александр Осенко:
Это очень вкусно.

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» 4 января в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Александр Осенко # Алла Смоляк

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