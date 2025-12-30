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Более 50% поляков считают, что экономика страны движется в неправильном направлении – опрос

30 декабря 2025 05:49
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Поляки не питают оптимизма относительно развития экономики своей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50% поляков считают, что экономика страны движется в неправильном направлении – опрос-2

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Национальной исследовательской группой. 52 % уверены, что правительство ведет страну по неправильному пути. Около трети респондентов убеждены, что экономическая ситуация в Польше стала намного хуже, чем при прежнем кабмине. В свою очередь, в общей сложности лишь около 20 % участников опроса выразили оптимизм относительно направления развития экономики.

# Польша # Опрос # Социологический опрос

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