Более 50% поляков считают, что экономика страны движется в неправильном направлении – опрос

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Национальной исследовательской группой. 52 % уверены, что правительство ведет страну по неправильному пути. Около трети респондентов убеждены, что экономическая ситуация в Польше стала намного хуже, чем при прежнем кабмине. В свою очередь, в общей сложности лишь около 20 % участников опроса выразили оптимизм относительно направления развития экономики.