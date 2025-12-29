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Арина Соболенко 71-ю неделю возглавляет топ WТА

29 декабря 2025 20:06
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Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги. Арина Соболенко 71-ю неделю возглавляет топ ВТА, из них 63 семидневки кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе первой ракетки планеты почти 11 тысяч очков. В этом году землячка стала финалисткой 9 турниров, в четырех из которых праздновала победы. Новый сезон Соболенко начнет с защиты чемпионского титула на соревнованиях в австралийском Брисбене, который пройдет в начале января. 

Тройку сильнейших дополнили полька Ига Швентек и американка Коко Гауфф. Александра Саснович завершила год на 114-м месте, Виктория Азаренко занимает 132-ю позицию, Ирина Шиманович идет 155-й.

# Теннис

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