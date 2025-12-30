В Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолёта

Один человек погиб и еще один получил ранения в авиакатастрофе в США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолета, после чего один из них упал в пределах городской черты, а второй – в лесной зоне, там последовало загорание. Пожар оперативно потушили спасатели. На борту вертолетов находились только пилоты. Один из них в различными травмами доставлен в больницу. Расследованием катастрофы занимается Национальное бюро безопасности на транспорте.