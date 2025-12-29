Новый рекорд – белорусские нефтяники достигли отметку в 2 млн тонн добытой нефти за 2025 год

Заветную планку в 2 миллиона тонн добытой за год нефти 29 декабря преодолели в Беларуси. В последний раз «Белоруснефть» выходила на такой уровень годовой добычи углеводородов три десятилетия назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рекорд зафиксировал Центр интегрированных операций нефтегазодобывающего управления «Речицанефть». Именно здесь координируется работа уникальной системы «Цифровое месторождение», которая позволяет оперативно реагировать на простои и поломки оборудования, оптимизировать побочные операции и ускорять работу в целом. Именно благодаря передовым технологиям и грамотному подходу специалистов удалось достичь 2-миллионную планку. Впрочем, цели на будущее не менее амбициозные.
Александр Цыбранков, начальник НГДУ «Речицанефть» РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:
2 млн тонн – это важное, знаковое событие не только для нашего предприятия, производственного объединения «Белоруснефть», но для всей нашей страны. В следующем году мы планируем прирасти, в 2026 году выйти на уровень 2 миллиона 100 тысяч тонн. А задача к 2030 году – выйти на уровень 2 миллиона 300 тысяч тонн. Это тот большой комплекс работы, который необходимо выполнить нашей компании, большому коллективу производственного объединения «Белоруснефть», чтобы внести свой вклад в энергетическую безопасность нашей страны.
Отметим, промышленная добыча черного золота в нашей стране началась ровно 60 лет назад. По оценкам специалистов, в недрах Беларуси сейчас около 45 миллионов тонн нефти.