Новый рекорд – белорусские нефтяники достигли отметку в 2 млн тонн добытой нефти за 2025 год

Заветную планку в 2 миллиона тонн добытой за год нефти 29 декабря преодолели в Беларуси. В последний раз «Белоруснефть» выходила на такой уровень годовой добычи углеводородов три десятилетия назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекорд зафиксировал Центр интегрированных операций нефтегазодобывающего управления «Речицанефть». Именно здесь координируется работа уникальной системы «Цифровое месторождение», которая позволяет оперативно реагировать на простои и поломки оборудования, оптимизировать побочные операции и ускорять работу в целом. Именно благодаря передовым технологиям и грамотному подходу специалистов удалось достичь 2-миллионную планку. Впрочем, цели на будущее не менее амбициозные.