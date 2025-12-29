Не упустите шанс! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов уже ждёт своих гостей в Минске
До Нового года осталось всего пару дней. Самое время бежать за деликатесами на новогодний стол, чтобы удивить и побаловать себя и своих близких.
Отличная новость. Ярмарка дикой рыбы северных морей уже ждет своих гостей. Возле ТЦ «Спектр» – на улице, на выходе из метро «Уручье». Ассортимент впечатляет. Все самое свежее и отборное. Что еще важно, перед покупкой можно продегустировать продукцию. Но стоит поторопиться: в палатке ажиотаж, выстраиваются очереди.
Вчера покупала кусочек красной рыбы, лосося. Очень понравился. Рыба очень достойная, вкусная.
Я приехала попробовать, что такое дикий лосось. По рекомендации моей знакомой, которая пробовала, говорила, очень вкусная рыба.
Ольга Борноволокова, продавец-консультант:
Мы уделяем большое внимание нашим покупателям, поэтому они вновь и вновь возвращаются к нам. Особенно в преддверии новогодних праздников. В нашем ассортименте более 30 видов рыб, несколько видов икорочек. И главная наша новинка – икра щуки. Она очень вкусная, язык проглотите.
Вкусная ярмарка ждет своих гостей по 30 декабря включительно, сразу на двух точках: возле торгового центра «Спектр» и внутри торгового центра «Скала».
*На правах рекламы.