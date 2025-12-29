Не упустите шанс! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов уже ждёт своих гостей в Минске

До Нового года осталось всего пару дней. Самое время бежать за деликатесами на новогодний стол, чтобы удивить и побаловать себя и своих близких.

Отличная новость. Ярмарка дикой рыбы северных морей уже ждет своих гостей. Возле ТЦ «Спектр» – на улице, на выходе из метро «Уручье». Ассортимент впечатляет. Все самое свежее и отборное. Что еще важно, перед покупкой можно продегустировать продукцию. Но стоит поторопиться: в палатке ажиотаж, выстраиваются очереди.