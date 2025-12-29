Прямой эфир

Не упустите шанс! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов уже ждёт своих гостей в Минске

29 декабря 2025 18:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

До Нового года осталось всего пару дней. Самое время бежать за деликатесами на новогодний стол, чтобы удивить и побаловать себя и своих близких.

Отличная новость. Ярмарка дикой рыбы северных морей уже ждет своих гостей. Возле ТЦ «Спектр» – на улице, на выходе из метро «Уручье». Ассортимент впечатляет. Все самое свежее и отборное. Что еще важно, перед покупкой можно продегустировать продукцию. Но стоит поторопиться: в палатке ажиотаж, выстраиваются очереди.

Не упустите шанс! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов уже ждёт своих гостей в Минске-2

Вчера покупала кусочек красной рыбы, лосося. Очень понравился. Рыба очень достойная, вкусная. 

Не упустите шанс! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов уже ждёт своих гостей в Минске-4

Я приехала попробовать, что такое дикий лосось. По рекомендации моей знакомой, которая пробовала, говорила, очень вкусная рыба. 

Не упустите шанс! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов уже ждёт своих гостей в Минске-6

Ольга Борноволокова, продавец-консультант: 
Мы уделяем большое внимание нашим покупателям, поэтому они вновь и вновь возвращаются к нам. Особенно в преддверии новогодних праздников. В нашем ассортименте более 30 видов рыб, несколько видов икорочек. И главная наша новинка – икра щуки. Она очень вкусная, язык проглотите.

Не упустите шанс! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов уже ждёт своих гостей в Минске-8
Не упустите шанс! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов уже ждёт своих гостей в Минске-9

Вкусная ярмарка ждет своих гостей по 30 декабря включительно, сразу на двух точках: возле торгового центра «Спектр» и внутри торгового центра «Скала».

*На правах рекламы.

# Реклама # Ярмарки в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Депутаты Мингорсовета присоединились к марафону добра «Наши дети»
29 декабря 2025 18:38

Депутаты Мингорсовета присоединились к марафону добра «Наши дети»

Кто может стать волонтёром Красного Креста и как вдохновлять других на добрые дела? Алла Смоляк – в «Рецепте настоящего белоруса»
29 декабря 2025 18:36

Кто может стать волонтёром Красного Креста и как вдохновлять других на добрые дела? Алла Смоляк – в «Рецепте настоящего белоруса»

Где белорусы прыгнули выше головы и что больше всего беспокоило народ? Итоги 2025 года подвели эксперты
29 декабря 2025 18:17

Где белорусы прыгнули выше головы и что больше всего беспокоило народ? Итоги 2025 года подвели эксперты