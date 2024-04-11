Геноцид белорусского народа в годы ВОВ – трагическая история деревни в Полоцком районе

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают сегодня, 11 апреля, во всем мире. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде, когда узники лагеря смерти восстали и удерживали его до прихода союзных войск. В годы фашистского нашествия на временно оккупированной территории Беларуси захватчиками было создано свыше 260-ти мест уничтожения населения, пересыльных лагерей СС, тюрем и гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зверства гитлеровцев не имели границ. Только в Полоцком районе действовало 16 мест принудительного содержания. Сведения об одном из них были обнародованы недавно.

Александра Ходюкова, корреспондент: В годы Великой Отечественной войны на этом поле, вблизи деревни Будьковщина, находился колхозный амбар размером буквально 30 на 10 метров. В нечеловеческих условиях, под охраной вооруженных немцев, здесь содержались военнопленные и мирное население. Шансов на побег у советских граждан не было – на самой высокой липе фашисты установили смотровую площадку для наблюдения.

Галина Русецкая, жительница деревни Будьковщина:

Там условия были – крыша, двери и стены. Все. Отопления там никакого не было. Это все было обнесено колючей проволокой. Тут им никто ничего не готовил, не кормил. Местные приносили, потому что тут были не только с нашей деревни, с Сушино, с Подозерья. Там даже живых закапывали и несколько дней немцы охраняли яму, чтобы не подошли местные и не выкопали людей.

Фашисты полностью контролировали мирное население. Не допускали сотрудничества с партизанами, блокировали пути по доставке продовольствия, одежды и медикаментов, а также взяли под контроль железнодорожные пути вблизи Будьковщины. Тех, кто был слаб, немцы попросту уничтожали.