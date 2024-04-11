Геноцид белорусского народа в годы ВОВ – трагическая история деревни в Полоцком районе
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают сегодня, 11 апреля, во всем мире. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде, когда узники лагеря смерти восстали и удерживали его до прихода союзных войск. В годы фашистского нашествия на временно оккупированной территории Беларуси захватчиками было создано свыше 260-ти мест уничтожения населения, пересыльных лагерей СС, тюрем и гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зверства гитлеровцев не имели границ. Только в Полоцком районе действовало 16 мест принудительного содержания. Сведения об одном из них были обнародованы недавно.
О новых фактах геноцида белорусского народа расскажет Александра Ходюкова.
Александра Ходюкова, корреспондент:
В годы Великой Отечественной войны на этом поле, вблизи деревни Будьковщина, находился колхозный амбар размером буквально 30 на 10 метров. В нечеловеческих условиях, под охраной вооруженных немцев, здесь содержались военнопленные и мирное население. Шансов на побег у советских граждан не было – на самой высокой липе фашисты установили смотровую площадку для наблюдения.
Галина Русецкая, жительница деревни Будьковщина:
Там условия были – крыша, двери и стены. Все. Отопления там никакого не было. Это все было обнесено колючей проволокой. Тут им никто ничего не готовил, не кормил. Местные приносили, потому что тут были не только с нашей деревни, с Сушино, с Подозерья. Там даже живых закапывали и несколько дней немцы охраняли яму, чтобы не подошли местные и не выкопали людей.
Фашисты полностью контролировали мирное население. Не допускали сотрудничества с партизанами, блокировали пути по доставке продовольствия, одежды и медикаментов, а также взяли под контроль железнодорожные пути вблизи Будьковщины. Тех, кто был слаб, немцы попросту уничтожали.
Сергей Копыл, заведующий музеем боевой славы Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
Убивали по любому поводу и без всякого повода. За косой взгляд, за невыполненную работу однозначно следовали репрессивные меры, вплоть до расстрела. Людей просто сгоняли в амбар и сжигали. Это была повсеместная практика.
В годы Великой Отечественной войны на территории современного Полоцкого района находилось 16 мест принудительного содержания мирного населения и военнопленных, в том числе тюрем и гетто. За время оккупации через них прошло около 300 тысяч человек, половину из узников уничтожили.
На месте массовых захоронений открыт мемориальный комплекс «Урочище Пески». Работа по установлению новых фактов геноцида белорусского народа продолжается. Ни один из эпизодов не будет предан забвению.
Подробности в сюжете.