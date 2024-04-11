Прямой эфир

Геноцид белорусского народа в годы ВОВ – трагическая история деревни в Полоцком районе

11 апреля 2024 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают сегодня, 11 апреля, во всем мире. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде, когда узники лагеря смерти восстали и удерживали его до прихода союзных войск. В годы фашистского нашествия на временно оккупированной территории Беларуси захватчиками было создано свыше 260-ти мест уничтожения населения, пересыльных лагерей СС, тюрем и гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зверства гитлеровцев не имели границ. Только в Полоцком районе действовало 16 мест принудительного содержания. Сведения об одном из них были обнародованы недавно.

О новых фактах геноцида белорусского народа расскажет Александра Ходюкова.

Геноцид белорусского народа в годы ВОВ – трагическая история деревни в Полоцком районе-1

Александра Ходюкова, корреспондент:
В годы Великой Отечественной войны на этом поле, вблизи деревни Будьковщина, находился колхозный амбар размером буквально 30 на 10 метров. В нечеловеческих условиях, под охраной вооруженных немцев, здесь содержались военнопленные и мирное население. Шансов на побег у советских граждан не было – на самой высокой липе фашисты установили смотровую площадку для наблюдения.

Геноцид белорусского народа в годы ВОВ – трагическая история деревни в Полоцком районе-4

Галина Русецкая, жительница деревни Будьковщина:
Там условия были крыша, двери и стены. Все. Отопления там никакого не было. Это все было обнесено колючей проволокой. Тут им никто ничего не готовил, не кормил. Местные приносили, потому что тут были не только с нашей деревни, с Сушино, с Подозерья. Там даже живых закапывали и несколько дней немцы охраняли яму, чтобы не подошли местные и не выкопали людей.

Фашисты полностью контролировали мирное население. Не допускали сотрудничества с партизанами, блокировали пути по доставке продовольствия, одежды и медикаментов, а также взяли под контроль железнодорожные пути вблизи Будьковщины. Тех, кто был слаб, немцы попросту уничтожали.

Геноцид белорусского народа в годы ВОВ – трагическая история деревни в Полоцком районе-7

Сергей Копыл, заведующий музеем боевой славы Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
Убивали по любому поводу и без всякого повода. За косой взгляд, за невыполненную работу однозначно следовали репрессивные меры, вплоть до расстрела. Людей просто сгоняли в амбар и сжигали. Это была повсеместная практика.

Геноцид белорусского народа в годы ВОВ – трагическая история деревни в Полоцком районе-10

В годы Великой Отечественной войны на территории современного Полоцкого района находилось 16 мест принудительного содержания мирного населения и военнопленных, в том числе тюрем и гетто. За время оккупации через них прошло около 300 тысяч человек, половину из узников уничтожили.

Геноцид белорусского народа в годы ВОВ – трагическая история деревни в Полоцком районе-13

На месте массовых захоронений открыт мемориальный комплекс «Урочище Пески». Работа по установлению новых фактов геноцида белорусского народа продолжается. Ни один из эпизодов не будет предан забвению.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Борьба с браконьерством – в Минской области усиливают контроль за выловом рыбы
11 апреля 2024 17:47

Борьба с браконьерством – в Минской области усиливают контроль за выловом рыбы

Военачальник и командир гвардейской кавалерии! Вспоминаем о подвигах Героя СССР Павла Брикеля
11 апреля 2024 17:47

Военачальник и командир гвардейской кавалерии! Вспоминаем о подвигах Героя СССР Павла Брикеля

Здесь была совершена одна из первых массовых расправ над евреями – карательная операция под Слуцком
11 апреля 2024 17:47

Здесь была совершена одна из первых массовых расправ над евреями – карательная операция под Слуцком

Сотрудница Калинковичского лесхоза: мы трудимся для детей и внуков, потому что результат – спустя 80 лет
11 апреля 2024 17:41

Сотрудница Калинковичского лесхоза: мы трудимся для детей и внуков, потому что результат – спустя 80 лет

Лукашенко – Ленковой: мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась
11 апреля 2024 17:34

Лукашенко – Ленковой: мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась

«Без прошлого нет будущего». В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием
11 апреля 2024 17:19

«Без прошлого нет будущего». В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием

Первый беспилотный трактор! Студенты из Бреста разрабатывают ПО для белорусской новинки
11 апреля 2024 17:19

Первый беспилотный трактор! Студенты из Бреста разрабатывают ПО для белорусской новинки

Качество товара и сервис. Как выбрать автомобиль Geely?
11 апреля 2024 17:04

Качество товара и сервис. Как выбрать автомобиль Geely?

Лукашенко о Василевской: ты вошла в каждую белорусскую семью, во все семьи, которые наблюдали за тобой
11 апреля 2024 17:02

Лукашенко о Василевской: ты вошла в каждую белорусскую семью, во все семьи, которые наблюдали за тобой

Лукашенко: «Была мечта сделать свой легковой автомобиль. Она сбылась с нашими друзьями»
11 апреля 2024 16:55

Лукашенко: «Была мечта сделать свой легковой автомобиль. Она сбылась с нашими друзьями»

ДЦП и склерозы. Как иппотерапия помогает в лечении этих заболеваний?
11 апреля 2024 16:42

ДЦП и склерозы. Как иппотерапия помогает в лечении этих заболеваний?

Начался рабочий визит Президента Беларуси в Россию
11 апреля 2024 16:37

Начался рабочий визит Президента Беларуси в Россию