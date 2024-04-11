Лукашенко – журналистам: «Мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам!

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Как сообщалось ранее, завтра, 12 апреля, у лидеров Союзного государства запланировано совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнение Александра Лукашенко по актуальным вопросам российские журналисты по традиции задали прямо у ступеней Кремля. Тематика тоже привычная – Украина, миротворческая роль Беларуси и космос. – Сегодня самый главный вопрос с Президентом России. Какой вот именно сегодня?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня? Ну, обычные вопросы, но мы решили посвятить некоторое время обсуждению вопросов экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры, ну, мы им должны немножко помочь, колею там начертить. – По экономике, вы сказали про цены. Вы недавно говорили, про цены на промышленность, товары промышленности...