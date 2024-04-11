Лукашенко – журналистам: «Мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам!
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Как сообщалось ранее, завтра, 12 апреля, у лидеров Союзного государства запланировано совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнение Александра Лукашенко по актуальным вопросам российские журналисты по традиции задали прямо у ступеней Кремля. Тематика тоже привычная – Украина, миротворческая роль Беларуси и космос.
– Сегодня самый главный вопрос с Президентом России. Какой вот именно сегодня?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня? Ну, обычные вопросы, но мы решили посвятить некоторое время обсуждению вопросов экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры, ну, мы им должны немножко помочь, колею там начертить.
– По экономике, вы сказали про цены. Вы недавно говорили, про цены на промышленность, товары промышленности...
Александр Лукашенко:
Знаете, по большому счету экономика состоит в том, коль мы уже агрессоры, так откровенно говоря, то равные условия для субъектов хозяйствования и для людей должны быть равны. Вот что нам надо. Сегодня вы, наверное, поняли, россияне, что белорусы многое могут. Раньше этого не видели. Сейчас вы увидели, что и электронику мы закрываем большой пласт, и сельское хозяйство и прочие-прочие промышленности. И в станкостроении недавно Владимир Владимирович об этом говорил. То есть вы поняли, что в Беларуси мы не просто сохранили советский пласт науки, промышленности, села, но и осовременили его, повысили его как следует. Поэтому мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам. Важно, чтобы мы сейчас уровняли людей и наши предприятия. Вот это главный вопрос.
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