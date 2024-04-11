Прямой эфир

Лукашенко – журналистам: «Мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам!

11 апреля 2024 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Как сообщалось ранее, завтра, 12 апреля, у лидеров Союзного государства запланировано совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнение Александра Лукашенко по актуальным вопросам российские журналисты по традиции задали прямо у ступеней Кремля. Тематика тоже привычная – Украина, миротворческая роль Беларуси и космос.

– Сегодня самый главный вопрос с Президентом России. Какой вот именно сегодня?

Лукашенко – журналистам: «Мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня? Ну, обычные вопросы, но мы решили посвятить некоторое время обсуждению вопросов экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры, ну, мы им должны немножко помочь, колею там начертить.

– По экономике, вы сказали про цены. Вы недавно говорили, про цены на промышленность, товары промышленности...

Лукашенко – журналистам: «Мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам!-4

Александр Лукашенко:
Знаете, по большому счету экономика состоит в том, коль мы уже агрессоры, так откровенно говоря, то равные условия для субъектов хозяйствования и для людей должны быть равны. Вот что нам надо. Сегодня вы, наверное, поняли, россияне, что белорусы многое могут. Раньше этого не видели. Сейчас вы увидели, что и электронику мы закрываем большой пласт, и сельское хозяйство и прочие-прочие промышленности. И в станкостроении недавно Владимир Владимирович об этом говорил. То есть вы поняли, что в Беларуси мы не просто сохранили советский пласт науки, промышленности, села, но и осовременили его, повысили его как следует. Поэтому мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам. Важно, чтобы мы сейчас уровняли людей и наши предприятия. Вот это главный вопрос.

Лукашенко о «Крокусе»: украинцы тут патроны подносили – надо разговаривать с теми, кто за ними стоит.

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о космосе: у нас девчата покрепче, поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться
11 апреля 2024 18:39

Лукашенко о космосе: у нас девчата покрепче, поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться

Геноцид белорусского народа в годы ВОВ – трагическая история деревни в Полоцком районе
11 апреля 2024 17:55

Геноцид белорусского народа в годы ВОВ – трагическая история деревни в Полоцком районе

Борьба с браконьерством – в Минской области усиливают контроль за выловом рыбы
11 апреля 2024 17:47

Борьба с браконьерством – в Минской области усиливают контроль за выловом рыбы

Военачальник и командир гвардейской кавалерии! Вспоминаем о подвигах Героя СССР Павла Брикеля
11 апреля 2024 17:47

Военачальник и командир гвардейской кавалерии! Вспоминаем о подвигах Героя СССР Павла Брикеля

Здесь была совершена одна из первых массовых расправ над евреями – карательная операция под Слуцком
11 апреля 2024 17:47

Здесь была совершена одна из первых массовых расправ над евреями – карательная операция под Слуцком

Сотрудница Калинковичского лесхоза: мы трудимся для детей и внуков, потому что результат – спустя 80 лет
11 апреля 2024 17:41

Сотрудница Калинковичского лесхоза: мы трудимся для детей и внуков, потому что результат – спустя 80 лет

Лукашенко – Ленковой: мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась
11 апреля 2024 17:34

Лукашенко – Ленковой: мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась

«Без прошлого нет будущего». В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием
11 апреля 2024 17:19

«Без прошлого нет будущего». В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием

Первый беспилотный трактор! Студенты из Бреста разрабатывают ПО для белорусской новинки
11 апреля 2024 17:19

Первый беспилотный трактор! Студенты из Бреста разрабатывают ПО для белорусской новинки

Качество товара и сервис. Как выбрать автомобиль Geely?
11 апреля 2024 17:04

Качество товара и сервис. Как выбрать автомобиль Geely?

Лукашенко о Василевской: ты вошла в каждую белорусскую семью, во все семьи, которые наблюдали за тобой
11 апреля 2024 17:02

Лукашенко о Василевской: ты вошла в каждую белорусскую семью, во все семьи, которые наблюдали за тобой

Лукашенко: «Была мечта сделать свой легковой автомобиль. Она сбылась с нашими друзьями»
11 апреля 2024 16:55

Лукашенко: «Была мечта сделать свой легковой автомобиль. Она сбылась с нашими друзьями»