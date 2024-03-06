Лукашенко о поддержке материнства: при любых условиях наше государство будет нести эту нагрузку

От частной инициативы неравнодушного врача до заботы со стороны государства. Женское здоровье в приоритете. Ведь в противовес разноцветной моде западных стран, кроме женщины, родить ребенка никто не сможет. А без детей нет будущего. В Беларуси принимают беспрецедентные меры по защите материнства и детства: ежегодная диспансеризация, сопровождение во время беременности, бесплатное предоставление процедуры ЭКО. Но все это, как подчеркнул Александр Лукашенко на встрече с активом Белорусского союза женщин, тщетно, если женщина сама не заинтересована в своем здоровье. Все, что может сделать государство – это создать условия. Дальше – личное дело каждого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всех матерей и тех, кто готовится ими стать, волнует вопрос: будет ли государство и дальше поддерживать материнство и детство. Это очень недешевое дело. Мы самое-самое социальное государство. У нас не десятки, а сотни льгот для населения и прежде всего для женщин. Семейный капитал – это миллионы долларов. Смею заверить: при любых условиях и обстоятельствах наше государство будет нести эту нагрузку. В полном объеме. И если нужно, за пределами этих объемов. Будут выплачиваться с тенденцией к росту детские пособия, никто не покушается на отпуск по уходу за ребенком, мы изыщем нужные средства, чтобы детская медицина шла в ногу с мировой. Мы близки к этому.

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