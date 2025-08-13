Прямой эфир

Белорусские стрелки из лука выиграли 4 медали на турнире в России

13 августа 2025 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Два золота и два серебра выиграли белорусы на международных соревнованиях по стрельбе из лука «Стрелы Невы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшей среди женщин оказалась Анна Марусова. Она уверенно дошла до решающей стадии, а затем и в главной дуэли не оставила шансов конкурентке. Чуть позже Анна объединила усилия с Антоном Теретой. Смешанный тандем также оказался самым метким. В командных турнирах чуть не хватило. Мужская и женская сборные стали вторыми. Два золота из четырех возможных – весьма достойный результат.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
«Ястребы» – в финале Кубка Владимира Цыплакова
13 августа 2025 17:30

«Ястребы» – в финале Кубка Владимира Цыплакова

19 молодых гандболистов работают на учебно-тренировочном сборе мужской национальной команды
13 августа 2025 17:26

19 молодых гандболистов работают на учебно-тренировочном сборе мужской национальной команды

Столичное «Динамо» с победы стартовало на предсезонном турнире «Кубок Минска»
13 августа 2025 13:02

Столичное «Динамо» с победы стартовало на предсезонном турнире «Кубок Минска»