Прямой эфир

Гигин: никто не хочет попасть под горячую руку Батьки в случае агрессии против Беларуси

13 августа 2025 20:51
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим встречу Александра Лукашенко с министром обороны Беларуси. О чём Виктор Хренин доложил Президенту? О подготовке к белорусско-российским учениям «Запад-2025», размещении «Орешника» в Беларуси и ситуации на границе Союзного государства. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Гигин: никто не хочет попасть под горячую руку Батьки в случае агрессии против Беларуси-2

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Но когда по Украине выпущены уже тысячи и тысячи ракет, знаете, чувствительность их уменьшилась. А вот к ядерному оружию не уменьшилась. Так же, как и у поляков. Поэтому никто не хочет попасть под горячую руку Батьки, если (кто-то) предпримет такую агрессию. А рука эта не горячая. Мы любые решения принимаем хладнокровно. 

И нынешний сценарий учений, и то, что войска отведены на внутренние полигоны, показывает: обладая таким колоссальным ударным потенциалом, в том числе оружием массового поражения, мы не собираемся размахивать этой дубиной. Мы предупреждаем, что это оружие у нас есть, и шутить с нами и провоцировать нас попросту не нужно.

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# Международная политика # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

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