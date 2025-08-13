Гигин: никто не хочет попасть под горячую руку Батьки в случае агрессии против Беларуси

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим встречу Александра Лукашенко с министром обороны Беларуси. О чём Виктор Хренин доложил Президенту? О подготовке к белорусско-российским учениям «Запад-2025», размещении «Орешника» в Беларуси и ситуации на границе Союзного государства. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Но когда по Украине выпущены уже тысячи и тысячи ракет, знаете, чувствительность их уменьшилась. А вот к ядерному оружию не уменьшилась. Так же, как и у поляков. Поэтому никто не хочет попасть под горячую руку Батьки, если (кто-то) предпримет такую агрессию. А рука эта не горячая. Мы любые решения принимаем хладнокровно.

И нынешний сценарий учений, и то, что войска отведены на внутренние полигоны, показывает: обладая таким колоссальным ударным потенциалом, в том числе оружием массового поражения, мы не собираемся размахивать этой дубиной. Мы предупреждаем, что это оружие у нас есть, и шутить с нами и провоцировать нас попросту не нужно.

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