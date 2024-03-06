Классическое итальянское блюдо в необычной подаче – готовим тарт капрезе

Милые девушки, скоро самый долгожданный весенний праздник в году. Порадуйте своих любимых кулинарными шедеврами! В помощь вам классическая линейка кетчупов торговой марки «Золотая капля»: «Томатный», «Шашлычный», «Нежный», «Классический», «Острый» и «Барбекю». Уникальность этих кетчупов в сочетании спелых томатов и свежемолотых специй. Которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все полезные свойства и создать оригинальный вкус. Добавляйте кетчуп «Томатный» в любое блюдо, и он придаст насыщенный вкус и богатый аромат специй. Удобная упаковка.