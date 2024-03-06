Классическое итальянское блюдо в необычной подаче – готовим тарт капрезе
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим тарт капрезе. Нам понадобятся помидоры, тесто дрожжевое слоеное, орегано сушеное, базилик, моцарелла и томатный кетчуп.
Капрезе – это классическая холодная закуска, которая состоит из нескольких ингредиентов: помидор, моцарелла и базилик. Благодаря трем цветам, повторяющим флаг, капрезе стало национальным блюдом Италии.
Нарезаем помидор кольцами. Моцареллу для запекания нарезаем толщиной 2 миллиметра.
Берем слоеное замороженное тесто. Из упаковки получается три небольших тарта. Раскатываем толщиной 3-4 миллиметра. Раскатанное тесто выкладываем на противень, и теперь понадобится томатный кетчуп.
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Добавляем кетчуп. Кисточкой распределяем равномерно по тесту, по пол сантиметра не доходим до края. Посыпаем сухим орегано и копченой паприкой. Эти специи придают особый аромат и вкус блюду.
Выкладываем томаты, чередуя их с моцареллой. Немного солим и перчим.
Ставим тарт капрезе в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Тарт готов. Поливаем оливковым маслом. И добавляем свежий базилик.
Это необычно вкусно и сытно. Запеченная моцарелла, помидоры, свежий базилик на хрустящем слоеном тесте. Что самое замечательное, его можно съесть как холодным, так и горячим. Попробуйте, и вам обязательно понравится.
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