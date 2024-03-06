Прямой эфир

Классическое итальянское блюдо в необычной подаче – готовим тарт капрезе

06 марта 2024 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим тарт капрезе. Нам понадобятся помидоры, тесто дрожжевое слоеное, орегано сушеное, базилик, моцарелла и томатный кетчуп.

Капрезе – это классическая холодная закуска, которая состоит из нескольких ингредиентов: помидор, моцарелла и базилик. Благодаря трем цветам, повторяющим флаг, капрезе стало национальным блюдом Италии.

Классическое итальянское блюдо в необычной подаче – готовим тарт капрезе-1

Нарезаем помидор кольцами. Моцареллу для запекания нарезаем толщиной 2 миллиметра.

Классическое итальянское блюдо в необычной подаче – готовим тарт капрезе-4

Берем слоеное замороженное тесто. Из упаковки получается три небольших тарта. Раскатываем толщиной 3-4 миллиметра. Раскатанное тесто выкладываем на противень, и теперь понадобится томатный кетчуп.

Классическое итальянское блюдо в необычной подаче – готовим тарт капрезе-7

Милые девушки, скоро самый долгожданный весенний праздник в году. Порадуйте своих любимых кулинарными шедеврами! В помощь вам классическая линейка кетчупов торговой марки «Золотая капля»: «Томатный», «Шашлычный», «Нежный», «Классический», «Острый» и «Барбекю». Уникальность этих кетчупов в сочетании спелых томатов и свежемолотых специй. Которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все полезные свойства и создать оригинальный вкус. Добавляйте кетчуп «Томатный» в любое блюдо, и он придаст насыщенный вкус и богатый аромат специй. Удобная упаковка.

Классическое итальянское блюдо в необычной подаче – готовим тарт капрезе-10

Добавляем кетчуп. Кисточкой распределяем равномерно по тесту, по пол сантиметра не доходим до края. Посыпаем сухим орегано и копченой паприкой. Эти специи придают особый аромат и вкус блюду.

Классическое итальянское блюдо в необычной подаче – готовим тарт капрезе-13

Выкладываем томаты, чередуя их с моцареллой. Немного солим и перчим.

Ставим тарт капрезе в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Тарт готов. Поливаем оливковым маслом. И добавляем свежий базилик.

Классическое итальянское блюдо в необычной подаче – готовим тарт капрезе-16

Это необычно вкусно и сытно. Запеченная моцарелла, помидоры, свежий базилик на хрустящем слоеном тесте. Что самое замечательное, его можно съесть как холодным, так и горячим. Попробуйте, и вам обязательно понравится.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

Другие новости рубрики

Все новости
Как приготовить тарт татен с ананасом? Шеф-повар рассказал простой рецепт
06 марта 2024 14:47

Как приготовить тарт татен с ананасом? Шеф-повар рассказал простой рецепт

Первые патчи с картошкой. Какой инновационный продукт выпускает белорусский бренд Modum?
06 марта 2024 14:13

Первые патчи с картошкой. Какой инновационный продукт выпускает белорусский бренд Modum?

День донора организовали в педуниверситете имени Максима Танка
06 марта 2024 13:34

День донора организовали в педуниверситете имени Максима Танка