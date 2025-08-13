Гигин об интервью Лукашенко Шустеру: удачная попытка прорваться в информпространство США

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Это был информационный прорыв, это было информационное наступление. Это была удачная попытка прорваться на американское информационное пространство. И ведь они знают, что это так. Я вот хорошо помню реакцию Стива Розенберга, когда он пытался там что-то вырезать на BBC из интервью Президента.

Но не может отказаться. Ну что, приехал Саймон Шустер. Да, там он отработал Зеленского, написал книгу, побыл с ним первые недели СВО. Но к самому Лукашенко, человека, которого они демонизируют, но из которого они, по большому счету, создают легенду, чтобы они не говорили. Вот эти все определения – последний диктатор Европы, все демонические характеристики – друг Путина и прочее подобное… Они ведь сами создают легенду. Я убежден, что это Саймон Шустер реально готовился к этому интервью. Хотя, знаете, готовился, но допустил столько ошибок. Фактологических ошибок у Шустера было более чем предостаточно. Я потом перечитал его некоторые публикации, так и там были фактологические ошибки. Хотя ты можешь в интервью оговориться, это нормально, если это не является постоянным. Но когда ты пишешь редакционную статью, допускаешь фактологические ошибки. Но это блестящая работа нашего Президента и по оценкам, и по смелости. И он специально где-то шел на такую эскалацию вербальную, когда сказал, что Трампа могут послать и «на», и «Трамп болтун». Он это специально делал для того, чтобы расставлять эти маркеры информационные, которые позволят привлечь аудиторию. А дальше – это президентская искренность, это президентская открытость, это четкий анализ происходящей ситуации, главное, спокойный. абсолютно уравновешенный разговор.