Гигин об интервью Лукашенко Шустеру: удачная попытка прорваться в информпространство США

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим встречу Александра Лукашенко с министром обороны Беларуси. О чём Виктор Хренин доложил Президенту? О подготовке к белорусско-российским учениям «Запад-2025», размещении «Орешника» в Беларуси и ситуации на границе Союзного государства. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Это был информационный прорыв, это было информационное наступление. Это была удачная попытка прорваться на американское информационное пространство. И ведь они знают, что это так. Я вот хорошо помню реакцию Стива Розенберга, когда он пытался там что-то вырезать на BBC из интервью Президента.
Но не может отказаться. Ну что, приехал Саймон Шустер. Да, там он отработал Зеленского, написал книгу, побыл с ним первые недели СВО. Но к самому Лукашенко, человека, которого они демонизируют, но из которого они, по большому счету, создают легенду, чтобы они не говорили. Вот эти все определения – последний диктатор Европы, все демонические характеристики – друг Путина и прочее подобное… Они ведь сами создают легенду. Я убежден, что это Саймон Шустер реально готовился к этому интервью. Хотя, знаете, готовился, но допустил столько ошибок. Фактологических ошибок у Шустера было более чем предостаточно. Я потом перечитал его некоторые публикации, так и там были фактологические ошибки. Хотя ты можешь в интервью оговориться, это нормально, если это не является постоянным. Но когда ты пишешь редакционную статью, допускаешь фактологические ошибки. Но это блестящая работа нашего Президента и по оценкам, и по смелости. И он специально где-то шел на такую эскалацию вербальную, когда сказал, что Трампа могут послать и «на», и «Трамп болтун». Он это специально делал для того, чтобы расставлять эти маркеры информационные, которые позволят привлечь аудиторию. А дальше – это президентская искренность, это президентская открытость, это четкий анализ происходящей ситуации, главное, спокойный. абсолютно уравновешенный разговор.