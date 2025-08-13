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В Литве объявлен режим ЧС из-за гибели половины урожая

13 августа 2025 19:55
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13 августа правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию государственного уровня в сельском хозяйстве из-за непрерывных проливных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве объявлен режим ЧС из-за гибели половины урожая-2

Главной проблемой стала гибель до 70 % урожая и невозможность проведения уборочной кампании. До этого момента 14 муниципалитетов уже самостоятельно ввели режим ЧС на своих территориях, не в силах справиться с последствиями стихии. Кроме того, фермеры не смогут выполнить свои договорные обязательства по посеву до 15 августа, что грозит Литве остаться без урожая и в следующем году. Пострадавшим от стихии обещана компенсация, однако, как рассказывают аграрии, пока денег никто не увидел.

# Новости Литвы

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