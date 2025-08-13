В Литве объявлен режим ЧС из-за гибели половины урожая

Главной проблемой стала гибель до 70 % урожая и невозможность проведения уборочной кампании. До этого момента 14 муниципалитетов уже самостоятельно ввели режим ЧС на своих территориях, не в силах справиться с последствиями стихии. Кроме того, фермеры не смогут выполнить свои договорные обязательства по посеву до 15 августа, что грозит Литве остаться без урожая и в следующем году. Пострадавшим от стихии обещана компенсация, однако, как рассказывают аграрии, пока денег никто не увидел.