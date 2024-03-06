Наталья Кочанова оценила масштаб реконструкции площадей «Мотовело»

Увеличить выпуск импортозамещающей продукции и уровень локализации, а также эффективно задействовать все площади бывшего «МотоВелоЗавода». Выполнение этих и других поручений главы государства в ходе рабочего визита производственной площадки Минского городского технопарка проверила председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посещая предприятие в 2021 году, Александр Лукашенко поставил задачи развивать «Мотовело» и довести локализацию до 50 %. Во время визита Наталья Кочанова ознакомилась с ходом работ в модернизированных корпусах, а также с импортозамещающей продукцией и комплектующих для ее производства. По поручению главы государства, сегодня на территории «Мотовело» проходит масштабная реконструкция помещений. Одновременно проводится и модернизация завода. Закуплено высокотехнологичное оборудование, которое позволит производить новые модели транспорта.

Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:

Мы уже получили опытные образцы новых моделей велосипедов, одновременно работаем с предприятиями республики. В локализации принимает 15 предприятий, освоены 28 компонентов для мотовелотехники. Благодаря созданию конструкторского отдела за 2023-2024 год освоены четыре инновационных продукта. Это электросамокаты (две модели) и два электровелосипеда.

Кроме того, главой государства была поставлена задача по части более глубокой локализации производства мотоциклов, один из элементов которого – двигатель внутреннего сгорания. Уже в 2024 году будет организована сборка бензиновых двигателей, которые полностью покроют потребности «Мотовело».

Александр Ботвинник, генеральный директор Минского моторного завода:

Мы планируем поэтапно локализацию производства мотоциклетного двигателя в Республике Беларусь. На первом этапе это будет пусковая сборка, а на последующих – локализация отдельных компонентов для более глубокой локализации. На сегодня мы спроектировали все необходимое: стенды испытательные, проработали вопросы использования оснастки инструмента. И нам выделено помещение, чтобы мы приступили к привязке этого оборудования к текущим площадям.