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Наталья Кочанова оценила масштаб реконструкции площадей «Мотовело»

06 марта 2024 15:12
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Увеличить выпуск импортозамещающей продукции и уровень локализации, а также эффективно задействовать все площади бывшего «МотоВелоЗавода». Выполнение этих и других поручений главы государства в ходе рабочего визита производственной площадки Минского городского технопарка проверила председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова оценила масштаб реконструкции площадей «Мотовело»-1

Посещая предприятие в 2021 году, Александр Лукашенко поставил задачи развивать «Мотовело» и довести локализацию до 50 %. Во время визита Наталья Кочанова ознакомилась с ходом работ в модернизированных корпусах, а также с импортозамещающей продукцией и комплектующих для ее производства. По поручению главы государства, сегодня на территории «Мотовело» проходит масштабная реконструкция помещений. Одновременно проводится и модернизация завода. Закуплено высокотехнологичное оборудование, которое позволит производить новые модели транспорта.

Наталья Кочанова оценила масштаб реконструкции площадей «Мотовело»-4

Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:
Мы уже получили опытные образцы новых моделей велосипедов, одновременно работаем с предприятиями республики. В локализации принимает 15 предприятий, освоены 28 компонентов для мотовелотехники. Благодаря созданию конструкторского отдела за 2023-2024 год освоены четыре инновационных продукта. Это электросамокаты (две модели) и два электровелосипеда.

Наталья Кочанова оценила масштаб реконструкции площадей «Мотовело»-7

Кроме того, главой государства была поставлена задача по части более глубокой локализации производства мотоциклов, один из элементов которого – двигатель внутреннего сгорания. Уже в 2024 году будет организована сборка бензиновых двигателей, которые полностью покроют потребности «Мотовело».

Наталья Кочанова оценила масштаб реконструкции площадей «Мотовело»-10

Александр Ботвинник, генеральный директор Минского моторного завода:
Мы планируем поэтапно локализацию производства мотоциклетного двигателя в Республике Беларусь. На первом этапе это будет пусковая сборка, а на последующих – локализация отдельных компонентов для более глубокой локализации. На сегодня мы спроектировали все необходимое: стенды испытательные, проработали вопросы использования оснастки инструмента. И нам выделено помещение, чтобы мы приступили к привязке этого оборудования к текущим площадям.

Наталья Кочанова оценила масштаб реконструкции площадей «Мотовело»-13

Реализацию проекта реконструкции заводского комплекса на Партизанском проспекте начали летом 2021 года. Сегодня работы ведутся в 20 зданиях. При этом все корпуса, предусмотренные проектом, уже возведены. Преобразовать все площади планируют до конца 2025 года.

# Предприятия Беларуси # общество # Наталья Кочанова

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