Поможет с поддержанием женского здоровья и планированием беременности. Врач разработал мобильное приложение для белорусок

При любых условиях государство будет поддерживать материнство и детство. Это подчеркнул Александр Лукашенко на минувшей встрече с активом Белорусского союза женщин. Президент также обратил внимание, что страна дает подспорье, но и сама женщина должна бережно относиться к своему здоровью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская медицина продолжает занимать высокие позиции в мировых рейтингах, а порой и сами врачи через частную инициативу стремятся помогать людям. Так, акушер-гинеколог из Гродно разработала мобильное приложение для белорусок. Галина Буро оценила цифровую новинку.

Следить за женским здоровьем – на это ориентирует своих пациентов акушер-гинеколог из Гродно Галина Лазута. В помощь – авторское ноу-хау. Врач разработала мобильное приложение, которое не только дает советы, но и помогает женщине самостоятельно проверить, например, состояние мышц.

Сейчас мы будем прикладывать. 5 секунд до начала теста. Тест начался. Датчик показал, что у вас высокая вероятность. Приложение бесплатное. Цель не заработать, а помочь женщинам. Инновационную программу врач разработала совместно с командой дизайнеров и IT-специалистов. Учла все моменты, которые необходимы прекрасному полу.

Галина Лазута, врач акушер-гинеколог Городской поликлиники № 3 Гродно:

В приложении есть колесо фертильности, которое основано на расчетном методе в гинекологии, когда мы можем просчитать математически вероятность зачатия ребенка. Также моя разработка – это медицинская виртуальная карта, где можно хранить всю информацию: результаты анализов, результаты УЗИ, консультативные заключения.

Отслеживание состояния репродуктивной системы, женский календарь, напоминание о приеме лекарств, подборка информации из сферы гинекологии и психологии, даже авторские медитативные практики. Все всегда под рукой в смартфоне. Цель разработки – еще и просвещение. Интимная тема не табу, ведь на кону вопрос полноценной счастливой жизни женщины и, зачастую, будущего нации, когда речь идет о планировании беременности.