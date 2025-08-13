Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии. Брюссель считает ее препятствием для реализации концепции единой Европы. Об этом сообщили в службе внешней разведки России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным, евробюрократы в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего по России и Украине. Поучаствовать в свержении власти в Венгрии приглашен и Киев, которому решения Будапешта мешают продолжать войну и евроинтеграцию. Так, последней каплей, переполнившей чашу терпения Брюсселя, стало вето Венгрии на проект нового 7-летнего бюджета ЕС, который, по мнению Будапешта, направлен на милитаризацию Европы. За срыв планов председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена в первую очередь избавиться от премьера Венгрии Виктора Орбана, заменив его менее конфликтным кандидатом, на что уже брошены немалые деньги. Впрочем, такие антидемократичные выпады ЕС ради поддержания своего русофобского курса уже не новы.