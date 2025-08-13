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Илья Ивашко не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Греции

13 августа 2025 20:15
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Илья Ивашко не сумел пробиться в четвертьфинал на теннисном турнире категории Challenger 50 в Греции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таким образом, прервалась победная серия из трех встреч. 

Преградой стал британец Харри Уэнделкин. Поединок 1/8 очень напоминал вчерашний. Белорусу вновь пришлось провести немало времени на корте. Дебют остался за нашим спортсменом – 6:2. И это при том, что в мировом рейтинге он располагается на 300 позиций ниже. Второй раз чуда не случилось. Англичанин постепенно приноровился к манере игры Ивашко и забрал следующие два отрезка – 6:2, 6:3. 

# Теннис

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