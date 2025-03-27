В Беларуси проходит заключительный этап проверки боевой готовности Вооружённых Сил

Отразить внезапный переход государственной границы противником. Такую задачу сегодня, 27 марта, отрабатывали белорусские военнослужащие. В Беларуси проходит заключительный этап проверки боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной комплекс мероприятий в нашей армии «абсолютно не вызван военно-политической обстановкой», подчеркивают в Совете безопасности. Это плановые мероприятия, которые проходят по поручению Александра Лукашенко. Основной этап проверки стартовал в начале недели. В боевую готовность было приведено и одно из подразделений 6-й отдельной механизированной бригады. Военнослужащие совершили марш на полигон, где сегодня получили ряд задач по защите белорусских рубежей.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Внимание обращается прежде всего на обученность личного состава, офицерского состава, на отработку умений и навыков при действиях в современных условиях, отработку новых форм и способов ведения боевых действий с учетом опыта ведения специальной военной операции в Украине. Смотрим, насколько оснащены подразделения беспилотными летательными средствами, как личный состав умеет их применять по противнику и как умеет защищаться от применения беспилотных летательных средств.

Обстановка на полигоне была максимально приближена к реальным боевым условиям. Военнослужащие с поставленными задачами справились.