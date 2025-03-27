Прямой эфир

В белорусское гражданство приняты 311 человек

27 марта 2025 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новая страница в биографии 311 человек. Указ о принятии их в белорусское гражданства подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо выходцев из Украины, гражданами нашей страны стали лица, прибывшие из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Ливана, Молдовы, России, Сирии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Среди них и 26 несовершеннолетних. Одновременно Президентом принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда лиц, неоднократно нарушавших законы Беларуси.

# Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси проходит заключительный этап проверки боевой готовности Вооружённых Сил
27 марта 2025 17:20

В Беларуси проходит заключительный этап проверки боевой готовности Вооружённых Сил

Застава всегда готова и к действиям по обстановке, и к встрече Президента – пограничник о разговоре с Лукашенко
27 марта 2025 16:30

Застава всегда готова и к действиям по обстановке, и к встрече Президента – пограничник о разговоре с Лукашенко

Сергей Савчук: пункты пропуска заработают через какое-то время снова, всё возобновится, мы к этому готовы
27 марта 2025 16:26

Сергей Савчук: пункты пропуска заработают через какое-то время снова, всё возобновится, мы к этому готовы