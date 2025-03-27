В белорусское гражданство приняты 311 человек

Новая страница в биографии 311 человек. Указ о принятии их в белорусское гражданства подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо выходцев из Украины, гражданами нашей страны стали лица, прибывшие из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Ливана, Молдовы, России, Сирии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Среди них и 26 несовершеннолетних. Одновременно Президентом принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда лиц, неоднократно нарушавших законы Беларуси.