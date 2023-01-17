В Стародорожском районе выбрали лучшие машинные дворы. Как выглядит один из призёров?

Новости Беларуси. В Стародорожском районе подвели итоги районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство машинного двора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В числе призеров сельхозпредприятие имени Скворцова и Майорова.

Сейчас здесь идет подготовка техники к весенним полевым работам. Всего в машинно-тракторном парке свыше 20 единиц техники. Почти все они отремонтированы. Параллельно закупают минеральные удобрения. Уже заготовлено 30 % от необходимого. Яровой клин в хозяйстве составляет около 2 тысяч гектаров (включая кукурузу).

Василий Млынарчик, инженер по охране труда сельхозпредприятия имени Скворцова и Майорова:

Приобрели опрыскиватель самоходный «Роса» и девятиметровую косилку для уборки трав. По мере поступления запасных частей будем приступать к ремонту всех остальных сельхозмашин с таким расчетом, чтобы к 1 марта подготовить технику к весенним полевым работам.