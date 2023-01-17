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В Стародорожском районе выбрали лучшие машинные дворы. Как выглядит один из призёров?

17 января 2023 15:06
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Новости Беларуси. В Стародорожском районе подвели итоги районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство машинного двора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В числе призеров сельхозпредприятие имени Скворцова и Майорова.

В Стародорожском районе выбрали лучшие машинные дворы. Как выглядит один из призёров?-1

Сейчас здесь идет подготовка техники к весенним полевым работам. Всего в машинно-тракторном парке свыше 20 единиц техники. Почти все они отремонтированы. Параллельно закупают минеральные удобрения. Уже заготовлено 30 % от необходимого. Яровой клин в хозяйстве составляет около 2 тысяч гектаров (включая кукурузу).

В Стародорожском районе выбрали лучшие машинные дворы. Как выглядит один из призёров?-4

Василий Млынарчик, инженер по охране труда сельхозпредприятия имени Скворцова и Майорова:
Приобрели опрыскиватель самоходный «Роса» и девятиметровую косилку для уборки трав. По мере поступления запасных частей будем приступать к ремонту всех остальных сельхозмашин с таким расчетом, чтобы к 1 марта подготовить технику к весенним полевым работам.

В Стародорожском районе выбрали лучшие машинные дворы. Как выглядит один из призёров?-7

Всего в Стародорожском районе под яровой сев отведут почти 19 тысяч гектаров. Из них около 20 % – под зерновые и зернобобовые без учета кукурузы.

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# Сельское хозяйство # общество # Василий Млынарчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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