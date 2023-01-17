«Психологи ведут профессиональную беседу». Какую сумму телефонные мошенники чаще всего требуют у белорусов?

Юлия Бешанова, ведущая: Мы уже далеко не первый раз встречаемся с сотрудниками милиции в этой студии и говорим о том, что наши граждане подвергаются мошенническим действиям. И говорим о том, что сколько бы мы ни говорили, люди все равно ведутся на всякого рода нечестные схемы и отдают свои деньги. В 2022 году, можно сказать, был всплеск таких преступлений. Можем ли мы оценить ущерб и, может быть, среднюю сумму, которую люди добровольно отдают?

Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Что касается мошенничества, связанного с так называемым ДТП, когда потерпевшему на телефон поступает звонок, неизвестный представляется родственником, сообщает о том, что он попал в беду. Просит деньги для того, чтобы решить вопрос с потерпевшим и не возбуждать уголовное дело. Если говорить о среднем ущербе по таким мошенничествам, то сумма варьируется от минимальных денежных средств – 1 000 белорусских рублей и может доходить до максимальной суммы передачи, у нас было 50 тысяч долларов США.

Юлия Бешанова:

Это в процессе торга определяется или мошенник называет конкретную сумму?

Алексей Машкин:

Мошенник всегда говорит, что для прекращения уголовного дела и для того, чтобы потерпевший не писал заявление, необходима сумма – 50 тысяч рублей. Это всегда оговаривается сразу же в ходе телефонного звонка. Но когда говорит потерпевший, что «такой суммой я не располагаю, у меня есть определенная сумма».

Юлия Бешанова:

То есть человек сам называет сумму, которую он готов отдать?

Алексей Машкин:

Да, которая у него есть и которую он готов отдать. И дальше мошенники соглашаются на эти условия, после чего направляется к ним курьер, который забирает эту сумму денег.