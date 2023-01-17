«Психологи ведут профессиональную беседу». Какую сумму телефонные мошенники чаще всего требуют у белорусов?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, и Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома.
Юлия Бешанова, ведущая:
Мы уже далеко не первый раз встречаемся с сотрудниками милиции в этой студии и говорим о том, что наши граждане подвергаются мошенническим действиям. И говорим о том, что сколько бы мы ни говорили, люди все равно ведутся на всякого рода нечестные схемы и отдают свои деньги. В 2022 году, можно сказать, был всплеск таких преступлений. Можем ли мы оценить ущерб и, может быть, среднюю сумму, которую люди добровольно отдают?
Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Что касается мошенничества, связанного с так называемым ДТП, когда потерпевшему на телефон поступает звонок, неизвестный представляется родственником, сообщает о том, что он попал в беду. Просит деньги для того, чтобы решить вопрос с потерпевшим и не возбуждать уголовное дело. Если говорить о среднем ущербе по таким мошенничествам, то сумма варьируется от минимальных денежных средств – 1 000 белорусских рублей и может доходить до максимальной суммы передачи, у нас было 50 тысяч долларов США.
Юлия Бешанова:
Это в процессе торга определяется или мошенник называет конкретную сумму?
Алексей Машкин:
Мошенник всегда говорит, что для прекращения уголовного дела и для того, чтобы потерпевший не писал заявление, необходима сумма – 50 тысяч рублей. Это всегда оговаривается сразу же в ходе телефонного звонка. Но когда говорит потерпевший, что «такой суммой я не располагаю, у меня есть определенная сумма».
Юлия Бешанова:
То есть человек сам называет сумму, которую он готов отдать?
Алексей Машкин:
Да, которая у него есть и которую он готов отдать. И дальше мошенники соглашаются на эти условия, после чего направляется к ним курьер, который забирает эту сумму денег.
Юлия Бешанова:
То есть курьер приходит домой, отдает деньги?
Алексей Машкин:
Да. Все время, пока курьер едет к потерпевшему, потерпевшего держат на телефоне, не дают возможности созвониться со своим близким родственником и узнать, действительно ли он попал в беду. При этом потерпевшему диктуют заявление различные должностные лица с просьбой прекращения уголовного дела и все время рассказывают, что все будет хорошо, не переживайте, сложите своему родственнику какие-то личные вещи, потому что он находится в лечебном учреждении. Все деньги кладутся в пакет, который передается курьеру.
Юлия Бешанова:
А кто, как правило, если портрет, кто становится жертвой? Говорим много раз, мне кажется, молодежь уже точно на такое не пойдет.
Алексей Машкин:
Как правило, одиноко проживающие пенсионеры, которые имеют сбережения на черный день. И они предполагают, что своими действиями они помогают своему близкому родственнику с надеждой на то, что, передавая деньги, все будет хорошо у его близкого человека.
Юлия Бешанова:
А где расположены те самые центры, из которых звонят? Я так понимаю, это не рандомный номер, это целая система работает.
Алексей Машкин:
Конечно. Это, как правило, профессиональный кол-центр, где находятся психологи, ведут профессиональную беседу, построенную на убеждении, на том, чтобы потерпевший ни в коем разе не сомневался, что он разговаривает с представителями правоохранительных органов: либо это сотрудник милиции, либо Следственного комитета. По имеющимся сведениям, данные кол-центры находятся за пределами Республики Беларусь. Это, возможно, Республика Украина либо Республика Польша.
Юлия Бешанова:
Если говорить об Украине, то с начала года не снизилось количество поступающих звонков?