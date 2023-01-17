Деятельность органов финансового расследования КГК усовершенствуют в Беларуси. Президент подписал указ

Новости Беларуси. Деятельность органов финансового расследования Комитета госконтроля совершенствуется в Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 17 января, подписал соответствующий документ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Деятельность органов финансового расследования Комитета госконтроля совершенствуется в Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 17 января, подписал соответствующий документ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он предусматривает корректировку ряда указов главы государства, регламентирующих порядок прохождения службы, правовое регулирование деятельности Департамента финансовых расследований, а также вопросы материально-технического обеспечения сотрудников.
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