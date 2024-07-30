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Лукашенко о белорусских разработках: «Успех на новых рынках зависит от того, с каким продуктом мы туда зайдём»

30 июля 2024 17:56
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Не наказать, а улучшить. По инициативе главы государства в Национальной академии наук «большая ревизия». Сегодня, 30 июля, Президенту доложили о первых результатах мониторинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выявлен ряд проблем. Месяц назад создана специальная рабочая группа. В ее составе независимые эксперты и опытные ученые. Руководителем определен Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля.

Пустые полки и кошельки вынудили академиков и доцентов взвалить на свои плечи торбы торгашей. Беларуси была уготована базарная судьба, а нашим умам – жабрачья торба эмиграции. Молодой Президент Лукашенко спас белорусскую науку. Национальная академия наук стала одной из колон, удерживающих страну от колониальной судьбы.

Лукашенко о белорусских разработках: «Успех на новых рынках зависит от того, с каким продуктом мы туда зайдём»-1

Михаил Мясникович, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор экономических наук, профессор, член рабочей группы:
Приоритеты достаточно общи сегодня, они очень широки, и это позволяет, будем говорить, и ученым где-то не концентрировать внимание именно на прорывных проектах, а решать то, что, может быть, даже иногда проще разработать и внедрить. И, безусловно, то, что касается внедренческого звена. Есть определенные ведомственные барьеры. И в этой ситуации, когда мы делаем государственные научно-технические программы, то я глубоко убежден, что заказчиками этих программ должны выступать отрасли или конкретные даже компании.

Лукашенко о белорусских разработках: «Успех на новых рынках зависит от того, с каким продуктом мы туда зайдём»-4

Александр Косинец, заместитель председателя ВНС, доктор медицинских наук, профессор, член рабочей группы:
Необходим во многих случаях директивный, административный подход. Ну, например, если бы не Президент, была бы атомная электростанция? Нет, ее бы не было. Если бы не Президент, была бы Белорусская национальная биотехнологическая компания? Ее бы не было. Если бы не Президент, была бы такая масштабная модернизация нефтехимического комплекса? «Нафтан», Мозырь. Или же мы возьмем вопросы, связанные с деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной продукцией: Добруш, Светлогорск, Шклов, где также произошли такие разительные изменения.

За годы независимости было сделано много успешных шагов. Но теперь время спринта.

Лукашенко о белорусских разработках: «Успех на новых рынках зависит от того, с каким продуктом мы туда зайдём»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Успех на новых рынках зависит от того, с каким продуктом мы туда зайдем и насколько он будет востребован. И вузовский, и отраслевой, и академический секторы науки должны работать на эту цель в тесном взаимодействии. Нам следует проанализировать, насколько оно отлажено, не слишком ли мы распаляемся с учетом компактности Беларуси. Подробности.

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# Государственная политика в области науки # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Александр Косинец # Михаил Мясникович

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