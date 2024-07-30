Лукашенко о белорусских разработках: «Успех на новых рынках зависит от того, с каким продуктом мы туда зайдём»

Не наказать, а улучшить. По инициативе главы государства в Национальной академии наук «большая ревизия». Сегодня, 30 июля, Президенту доложили о первых результатах мониторинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выявлен ряд проблем. Месяц назад создана специальная рабочая группа. В ее составе независимые эксперты и опытные ученые. Руководителем определен Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля. Пустые полки и кошельки вынудили академиков и доцентов взвалить на свои плечи торбы торгашей. Беларуси была уготована базарная судьба, а нашим умам – жабрачья торба эмиграции. Молодой Президент Лукашенко спас белорусскую науку. Национальная академия наук стала одной из колон, удерживающих страну от колониальной судьбы.

Михаил Мясникович, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор экономических наук, профессор, член рабочей группы:

Приоритеты достаточно общи сегодня, они очень широки, и это позволяет, будем говорить, и ученым где-то не концентрировать внимание именно на прорывных проектах, а решать то, что, может быть, даже иногда проще разработать и внедрить. И, безусловно, то, что касается внедренческого звена. Есть определенные ведомственные барьеры. И в этой ситуации, когда мы делаем государственные научно-технические программы, то я глубоко убежден, что заказчиками этих программ должны выступать отрасли или конкретные даже компании.