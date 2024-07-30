В Минской области у памятников ВОВ и братских могил появились информационные таблички с QR-кодом

В Минской области возле памятников Великой Отечественной войны и братских могил появились информационные таблички с QR-кодом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Установлены они в рамках республиканского проекта «Сохраним историю».

Информационные стелы, помогут одним движением руки перенести человека на платформу, где можно будет узнать историю данного места, прослушать аудиозапись, окунуться в воспоминания солдат и очевидцев тех страшных событий и даже просмотреть исторические видео.

Иван Мацевич, председатель Марковского сельисполкома:

В рамках реализации проекта республиканского «Иди и смотри», а также гражданско-патриотического проекта «Сохраним историю» устанавливаем информационные таблички с нанесенным там QR-кодом. В первую очередь, чтобы сохранить нашу историю, сохранить память о погибших воинах Великой Отечественной войны, чтобы у молодежи формировался интерес к нашей белорусской истории, не навязанной чем-то.