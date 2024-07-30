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В Минской области у памятников ВОВ и братских могил появились информационные таблички с QR-кодом

30 июля 2024 17:45
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В Минской области возле памятников Великой Отечественной войны и братских могил появились информационные таблички с QR-кодом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Установлены они в рамках республиканского проекта «Сохраним историю».

В Минской области у памятников ВОВ и братских могил появились информационные таблички с QR-кодом-1

Информационные стелы, помогут одним движением руки перенести человека на платформу, где можно будет узнать историю данного места, прослушать аудиозапись, окунуться в воспоминания солдат и очевидцев тех страшных событий и даже просмотреть исторические видео.

В Минской области у памятников ВОВ и братских могил появились информационные таблички с QR-кодом-4

Иван Мацевич, председатель Марковского сельисполкома:
В рамках реализации проекта республиканского «Иди и смотри», а также гражданско-патриотического проекта «Сохраним историю» устанавливаем информационные таблички с нанесенным там QR-кодом. В первую очередь, чтобы сохранить нашу историю, сохранить память о погибших воинах Великой Отечественной войны, чтобы у молодежи формировался интерес к нашей белорусской истории, не навязанной чем-то.

В Минской области у памятников ВОВ и братских могил появились информационные таблички с QR-кодом-7

Главная цель такого проекта – сохранить связь между поколениями и оставить историю в памяти наследников.

# Великая Отечественная война # общество # Иван Мацевич # Новости Минска и Минской области

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