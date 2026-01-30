Завершился один из этапов внезапной проверки Вооружённых Сил Беларуси

Экзамен на прочность пройден. В 19-й отдельной механизированной бригаде завершилась внезапная проверка боеготовности. Ее проводили по распоряжению Президента. Подразделения подтвердили способность в кратчайшие сроки решать задачи любой сложности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проверки бойцы отработали весь спектр боевых действий: от марш-бросков в заданные районы до организации обороны и контрнаступления. Действовать приходилось в условиях, максимально приближенных к реальным. В том числе, в морозы. Сразу после финальных залпов на полигоне прошло награждение. За проявленное мастерство и профессионализм лучшим военнослужащим объявили благодарность.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Показали выносливость, показали сплоченность, показали высокий моральный дух. Я сегодня сказал личному составу, передал слова благодарности от нашего Главнокомандующего, он попросил передать. Если все впереди проверяемые воинские части будут показывать такие результаты, то я думаю, нам не страшен никакой враг. Европейцы в таких условиях воевать не смогут. Они просто не готовы к этому. А наши белорусские парни, белорусские солдаты способны в любых условиях выполнить те задачи, которые перед ними стояли. Потому что это долг людей в погонах – защищать в любых условиях свою любимую Республику Беларусь.

Все данные и результаты этапов поступали Главнокомандующему напрямую. Такой подход позволяет видеть реальную картину в войсках и гарантирует, что армия всегда находится в тонусе.