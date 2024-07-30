«Никаких кумовства и круговой поруки!» Лукашенко о выборах членов НАН Беларуси

Не наказать, а улучшить. По инициативе главы государства в Национальной академии наук «большая ревизия». Сегодня, 30 июля, Президенту доложили о первых результатах мониторинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выявлен ряд проблем. Месяц назад создана специальная рабочая группа. В ее составе независимые эксперты и опытные ученые. Руководителем определен Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля.

Порой опытные образцы так и остаются выставочными, а глаза молодых и талантливых умов тухнут в долгих коридорах к успеху. Президент постоянно поднимает тему поддержки молодых талантов. Это государственный тренд, а сколько стипендий существует. Весьма актуальна такая инспекция Академии наук в канун ведомственной электоральной кампании.