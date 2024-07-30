«Никаких кумовства и круговой поруки!» Лукашенко о выборах членов НАН Беларуси
Не наказать, а улучшить. По инициативе главы государства в Национальной академии наук «большая ревизия». Сегодня, 30 июля, Президенту доложили о первых результатах мониторинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выявлен ряд проблем. Месяц назад создана специальная рабочая группа. В ее составе независимые эксперты и опытные ученые. Руководителем определен Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля.
Порой опытные образцы так и остаются выставочными, а глаза молодых и талантливых умов тухнут в долгих коридорах к успеху. Президент постоянно поднимает тему поддержки молодых талантов. Это государственный тренд, а сколько стипендий существует. Весьма актуальна такая инспекция Академии наук в канун ведомственной электоральной кампании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаю, сейчас идет процесс, как я уже сказал, выборов членов Академии наук. Значимость их научных разработок – краеугольный камень критериев отбора. Также важно наличие собственной школы, привлекающей в науку молодежь. Если нет продолжателей идей, нет преемственности – тогда и ученого нет. Полностью поддерживаю предложения самих ученых о том, что необходимо установить четкие критерии отбора кандидатов в академики и члены-корреспонденты. Никаких кумовства и круговой поруки, чем часто грешит наша сфера. А затем проведем выборы в соответствии с обновленными уставом Академии наук Беларуси и положением о выборах. Усиливая пул академиков и членкоров, следует исходить из того, достаточен ли их реальный вклад в отечественную экономику. Стоят ли наши ученые в авангарде решения стратегических экономических и социальных задач?
Белорусская наука должна стать выгодной средой для инвестиций бюджетных денег. Пока же мы вкладываем в нее. И спрос будет железным, особенно за качественное выполнение проектов. Сегодняшняя встреча промежуточная. Речь не о критике, а о путях решения проблем. Для устранения есть временной лаг до ноября. А после рассмотрения объективных выводов в парламенте и правительстве проект предложений ляжет на стол Первому. Дедлайн – последний месяц осени. Система науки нуждается в починке. Но самое важное, что эта система у нас есть.
Читайте также:
«Не было каких-то окончательных выводов». Лукашенко заслушал доклад об оценке эффективности работы НАН
Лукашенко: «Настало время спросить ученых за конкретный результат»
Лукашенко заслушал информацию по делу приговоренного к расстрелу гражданина Германии