Лукашенко заявил, что «зряплаты» в Беларуси платить не будут

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо производство, где заработная плата должна соответствовать реальной производительности труда. Об этом информирует пресс-служба белорусского Президента.

«Знайте одно: «зряплаты» в Беларуси не будет», – предупредил глава государства в ходе общения с сотрудниками предприятия «Планар» в Минске.

«Вы создаете уникальное оборудование здесь». Лукашенко посещает ОАО «Планар»

Президент отметил, что государство поддерживает передовые предприятия, такие как «Планар», и вложенные средства окупятся через несколько лет и принесут прибыль.

По его словам, при таком уровне развития можно обеспечить достойную заработную плату и хорошую производительность труда.

Лукашенко добавил, что желание зарабатывать больше является положительным стимулом.

«И я не слышал, чтобы с «Планара» кто-то «тиктокался», что их заставляют работать. Это великое дело. Но всегда денег бывает мало. И вам тоже, наверное, мало. Это тоже хорошо. Значит, будете стремиться заработать больше», – добавил лидер республики.

Фото: president.gov.by