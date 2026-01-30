105 лет назад родился классик белорусской литературы Иван Шамякин
Его творчество стало важной частью национального культурного наследия. Сегодня, 30 января, исполняется 105 лет со дня рождения Ивана Шамякина – народного писателя Беларуси. Прозаик, драматург, общественный деятель создал уникальную художественную летопись своей эпохи, в центре которой всегда был человек с его нравственным выбором, болью, надеждой и любовью к родной земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Узнать больше о его жизненном и творческом пути можно в Гомельской областной библиотеке имени Ленина. На выставке «Мир сбывшихся надежд» представили черновики, фотографии, личные вещи и книжное наследие Ивана Шамякина. Часть экспозиции привезли из Добруша. Местный краеведческий музей на время передел в Гомель 35 артефактов, раскрывающих личность писателя.
Сергей Рязанов, библиотекарь Гомельской областной универсальной библиотеки имени В.И. Ленина:
Иван Петрович был очень стильный человек. Он был постоянно в костюме, постоянно в галстуках. И огромная коллекция галстуков хранится именно в стенах музея. На нашей выставке вы можете увидеть часть этих предметов, которые для экспозиции нам переданы. Они сохранились в очень хорошем качестве. И если вы внимательно присмотрите, то на некоторых фотографиях вы даже их узнаете.
Произведения Ивана Шамякина – это зеркало белорусской истории ХХ века. Он писал о войне и послевоенном восстановлении, о жизни простых людей и нравственных ценностях. Его творчество до сих пор остается актуальным и продолжает вдохновлять новые поколения белорусов.
Ирина Маркова, библиотекарь Гомельской областной универсальной библиотеки имени В.И. Ленина:
Книги Шамякина любят перечитывать, потому что у него очень легкий, интересный художественный стиль, хороший белорусский язык и интересный сюжет. Причем у него книги охватывают практически все сферы жизнедеятельности, все исторические какие-то периоды нашей страны. И поэтому, конечно, его интересно читать.
Наследие классика белорусской литературы колоссально: 12 романов, 26 повестей, более 80 рассказов, пьесы, киносценарии, статьи. Общий тираж его книг, изданных на 30 языках, превышает 25 миллионов экземпляров. Именем Ивана Шамякина названы улицы в Минске, Гомеле, Смолевичах и Фаниполе, а также Мозырский педагогический университет. В 2022-м во время празднования Дня белорусской письменности в Добруше открыт памятник писателю.