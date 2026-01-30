105 лет назад родился классик белорусской литературы Иван Шамякин

Его творчество стало важной частью национального культурного наследия. Сегодня, 30 января, исполняется 105 лет со дня рождения Ивана Шамякина – народного писателя Беларуси. Прозаик, драматург, общественный деятель создал уникальную художественную летопись своей эпохи, в центре которой всегда был человек с его нравственным выбором, болью, надеждой и любовью к родной земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узнать больше о его жизненном и творческом пути можно в Гомельской областной библиотеке имени Ленина. На выставке «Мир сбывшихся надежд» представили черновики, фотографии, личные вещи и книжное наследие Ивана Шамякина. Часть экспозиции привезли из Добруша. Местный краеведческий музей на время передел в Гомель 35 артефактов, раскрывающих личность писателя.

Сергей Рязанов, библиотекарь Гомельской областной универсальной библиотеки имени В.И. Ленина:

Иван Петрович был очень стильный человек. Он был постоянно в костюме, постоянно в галстуках. И огромная коллекция галстуков хранится именно в стенах музея. На нашей выставке вы можете увидеть часть этих предметов, которые для экспозиции нам переданы. Они сохранились в очень хорошем качестве. И если вы внимательно присмотрите, то на некоторых фотографиях вы даже их узнаете.

Произведения Ивана Шамякина – это зеркало белорусской истории ХХ века. Он писал о войне и послевоенном восстановлении, о жизни простых людей и нравственных ценностях. Его творчество до сих пор остается актуальным и продолжает вдохновлять новые поколения белорусов.