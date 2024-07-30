Около 126 молодых экипажей трудятся на полях Минской области – какие условия созданы для аграриев?

Аграрии Минской области уже собрали свыше 1 миллиона 200 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах Несвижский, Слуцкий и Копыльский районы. Ежедневно на полях трудятся десятки экипажей комбайнеров, в том числе и молодых. Всего в регионе их 126. И более 30 их них уже вырвались в двухтысячники.

За штурвалом комбайна Александр Чаюк. Парень молодой, но эта жатва для него уже четвертая по счету. Любовь к сельскому хозяйству с детства. Видел, как трудился отец, с удовольствием помогал и наблюдал. Так сказать, учился на практике. Недавно преодолел рубеж по намолоту в тысячу тонн, признается, что заслуга общая.

Александр Чаюк, механизатор сельхозпредприятия «Копыльское»:

Слаженный труд всех: и нас, и агрономов. Погода тоже, в прошлом году намолотили 2 100, думаю, в этом будем надеяться на 3 000.

Убирать с полей зерно Александру помогает Вадим Залужный. Вместе парни работают уже второй год. Дружный экипаж прошел и воды, и медные трубы. Сам Вадим живет в Минске, но летом всегда приезжает на малую родину собирать хлеб. Подстраивает график так, чтобы помочь землякам.