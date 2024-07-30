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Около 126 молодых экипажей трудятся на полях Минской области – какие условия созданы для аграриев?

30 июля 2024 17:32
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Аграрии Минской области уже собрали свыше 1 миллиона 200 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах Несвижский, Слуцкий и Копыльский районы. Ежедневно на полях трудятся десятки экипажей комбайнеров, в том числе и молодых. Всего в регионе их 126. И более 30 их них уже вырвались в двухтысячники.

Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Около 126 молодых экипажей трудятся на полях Минской области – какие условия созданы для аграриев?-1

За штурвалом комбайна Александр Чаюк. Парень молодой, но эта жатва для него уже четвертая по счету. Любовь к сельскому хозяйству с детства. Видел, как трудился отец, с удовольствием помогал и наблюдал. Так сказать, учился на практике. Недавно преодолел рубеж по намолоту в тысячу тонн, признается, что заслуга общая.

Около 126 молодых экипажей трудятся на полях Минской области – какие условия созданы для аграриев?-4

Александр Чаюк, механизатор сельхозпредприятия «Копыльское»:
Слаженный труд всех: и нас, и агрономов. Погода тоже, в прошлом году намолотили 2 100, думаю, в этом будем надеяться на 3 000.

Убирать с полей зерно Александру помогает Вадим Залужный. Вместе парни работают уже второй год. Дружный экипаж прошел и воды, и медные трубы. Сам Вадим живет в Минске, но летом всегда приезжает на малую родину собирать хлеб. Подстраивает график так, чтобы помочь землякам.

Около 126 молодых экипажей трудятся на полях Минской области – какие условия созданы для аграриев?-7

Вадим Залужный, механизатор сельхозпредприятия «Копыльское»:
Здесь родители у меня, дом, здесь вырос. Вот на лето сюда и приезжаю, время заранее провожу.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

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