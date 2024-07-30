«Не было каких-то окончательных выводов». Лукашенко заслушал доклад об оценке эффективности работы НАН

Отечественная наука должна двигать экономику страны. Александр Лукашенко сегодня, 30 июля, провел встречу с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отечественная наука должна двигать экономику страны. Александр Лукашенко сегодня, 30 июля, провел встречу с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоги проделанной работы группой станут известны ближе к концу года. Требование Президента – должны быть сделаны объективные выводы. Стоит отметить, что главная цель создания данной рабочей группы не выявить проблемные места в сфере и пожурить кого-то, а сообща сделать белорусскую экономику более инновационной.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Это промежуточный доклад, и глава государства предостерег, чтобы не было каких-то окончательных выводов. То есть мы сегодня только в начале пути, поэтому мы обсудили подходы. И те вопросы, на которых мы сейчас сконцентрируем свое внимание, до 1 ноября должны доложить главе государства уже с какими-то конкретными предложениями. В конце года, я так понимаю, будет еще одно совещание у главы государства, где мы уже расставим точки над i.