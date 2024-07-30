«Не было каких-то окончательных выводов». Лукашенко заслушал доклад об оценке эффективности работы НАН

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Это промежуточный доклад, и глава государства предостерег, чтобы не было каких-то окончательных выводов. То есть мы сегодня только в начале пути, поэтому мы обсудили подходы. И те вопросы, на которых мы сейчас сконцентрируем свое внимание, до 1 ноября должны доложить главе государства уже с какими-то конкретными предложениями. В конце года, я так понимаю, будет еще одно совещание у главы государства, где мы уже расставим точки над i.