Лукашенко: «Настало время спросить учёных за конкретный результат»

Провести большую ревизию в НАН глава государства анонсировал еще в октябре 2023 года. А месяц назад для такой проверки Президент поручил создать специальную рабочую группу. В ее состав вошли независимые компетентные эксперты и опытные ученые. А руководителем был определен Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля.

На рабочую группу были возложены обязанности по изучению результативности научных исследований и разработок белорусских ученых, степени внедрения их в отрасли экономики и социальной сферы, проще говоря, практико-ориентированность, а еще оценка объемов экспорта научно-технической продукции. Итоги проделанной работы станут известны к концу года. Но сегодня Президенту доложили о первых результатах мониторинга. Выявлен ряд проблем. В разговоре Александр Лукашенко назвал их серьезным просчетом Академии наук.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Развитие отечественной науки – важнейший приоритет государственной политики. В свое время мы не дали уничтожить научные школы и многолетние наработки. Сделали все возможное для их сохранения. Мы сделали все, как хотели наши ученые: академики, членкоры, доктора, кандидаты наук. Полагаю, настало время спросить ученых за конкретный результат. С какими фундаментальными, стратегическими разработками мы войдем в новые средне- и долгосрочную программы развития республики? Готовы ли обеспечить свой технологический суверенитет в нынешних реалиях?

Речь не только и не столько о санкциях. Они – проходящее. Я говорю о сумасшедшем развитии мира, особенно в Азии, на Востоке. Но и Запад не спит в шапку. На последнем саммите НАТО заявлен четвертый приоритет (вплоть до создания центральных органов на уровне Альянса) – «технологический рывок». А это квантовые технологии, искусственный интеллект, биология и цифровая трансформация.

Мы не должны и не имеем права отстать. И это даже не вопросы, это задачи, в определении которых, согласно недавним социологическим исследованиям, власть и общество едины. В приоритетах развития страны белорусы на первое место поставили наукоемкие отрасли промышленности, обеспечивающие технологический прорыв и выход на внешние рынки, а также высокотехнологичные отрасли агропромышленного комплекса. Это стратегически правильный подход. Дороги, жилье, образование, культура, спортивные объекты – все это будет развиваться, если обеспечим в стране наукоемкое конкурентоспособное производство. Отсюда – экспорт, достойные зарплаты, налоги и бюджет.

Главное – отечественная наука должна двигать экономику страны. То есть должен быть конкретный результат, ощутимый для государства и для людей. Особенно в настоящее время.