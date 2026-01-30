«Невозможно». Зеленский отказался ехать в Москву на переговоры с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поедет в Москву на переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве», – заявил он.

Ранее Путин не раз выражал готовность к встрече, но Зеленский отказался.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что приглашение касается переговоров, а не капитуляции.

Помощник президента России, в свою очередь, Юрий Ушаков добавил, что Москва гарантирует безопасность украинского лидера в случае его приезда.

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