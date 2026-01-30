Лукашенко: размеры государства определяются не его площадью, а интеллектом и технологиями

В современном мире размеры государства определяются не его площадью, а интеллектом и технологиями. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В современном мире размеры государства определяются не его площадью, а интеллектом и технологиями. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие входит в число мировых лидеров электронного машиностроения. Здесь разрабатывают и производят высокоточное оптико-механическое, контрольно-измерительное и сборочное оборудование для микроэлектроники. После распада Советского Союза в Беларуси это направление не только сохранили, но и последовательно усиливали, расширяя компетенции и производственные возможности.
Такой подход позволил сформировать критически важную отрасль, напрямую влияющую на технологическую независимость страны. Сегодня продукция «Планара» востребована на рынке – за последние 5 лет экспорт вырос в 5 раз, потенциал роста сохраняется. Главное требование Президента – не замедляться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я просто хочу сказать, что если ты не отстанешь, у тебя всегда будет работа и будут большие деньги. Не только наши. Почему? Потому что ты опередил все и вся. И в Беларуси, и в России – ты всех опередил. Идешь впереди. А это будущее. И мы единственная страна, которая сохранила это производство в таком объеме. Мы все сохранили, что нам досталось от советского времени.
И я сегодня ночью вспомнил первый свой визит на «Интеграл». Тогда вообще денег не было, и всем надо было. И я понимал, что если бы были деньги, мы бы рванули. И что тогда меня подвигло? Скорее всего, интуиция. Мы «Интегралу» помогли. Ну, если «Интеграл» будет работать, то спрос будет и на вас. Естественно. Помогли «Интегралу», и пришло наше время.
Вот мы вкладывали, вкладывали деньги. Я особо результата такого, как ты здесь говоришь, не видел. И наше время пришло. Мы не зря вкладывали деньги. И то, когда-то в советский период наши люди мечтали, тот, кто закладывал эту основу, мечты эти начали сбываться. И мы оказались востребованными. Поэтому ты всегда получишь деньги, как и любые другие предприятия наши. Если ты будешь опережать, немножко всех, на полшага впереди бежать, чтобы не затоптали, как я говорю. И выдавать продукцию, которая нужна во всем мире.
Также Александр Лукашенко сегодня, 30 января, принял участие в открытии Центра специального технологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики. Новый центр не имеет аналогов в СНГ. Он позволит обеспечивать выпуск продукции с технологическими нормами 90 нанометров, которая необходима для создания современных образцов оборудования для электронного машиностроения. Кроме того, площадка используется для тестирования и внедрения обновленных версий программного обеспечения, разрабатываемого специалистами предприятия. Также Президент сегодня пообщался с коллективом «Планара».
Подробнее расскажем в следующих выпусках новостей.