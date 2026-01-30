Лукашенко: размеры государства определяются не его площадью, а интеллектом и технологиями

Предприятие входит в число мировых лидеров электронного машиностроения. Здесь разрабатывают и производят высокоточное оптико-механическое, контрольно-измерительное и сборочное оборудование для микроэлектроники. После распада Советского Союза в Беларуси это направление не только сохранили, но и последовательно усиливали, расширяя компетенции и производственные возможности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я просто хочу сказать, что если ты не отстанешь, у тебя всегда будет работа и будут большие деньги. Не только наши. Почему? Потому что ты опередил все и вся. И в Беларуси, и в России – ты всех опередил. Идешь впереди. А это будущее. И мы единственная страна, которая сохранила это производство в таком объеме. Мы все сохранили, что нам досталось от советского времени.

И я сегодня ночью вспомнил первый свой визит на «Интеграл». Тогда вообще денег не было, и всем надо было. И я понимал, что если бы были деньги, мы бы рванули. И что тогда меня подвигло? Скорее всего, интуиция. Мы «Интегралу» помогли. Ну, если «Интеграл» будет работать, то спрос будет и на вас. Естественно. Помогли «Интегралу», и пришло наше время.

Вот мы вкладывали, вкладывали деньги. Я особо результата такого, как ты здесь говоришь, не видел. И наше время пришло. Мы не зря вкладывали деньги. И то, когда-то в советский период наши люди мечтали, тот, кто закладывал эту основу, мечты эти начали сбываться. И мы оказались востребованными. Поэтому ты всегда получишь деньги, как и любые другие предприятия наши. Если ты будешь опережать, немножко всех, на полшага впереди бежать, чтобы не затоптали, как я говорю. И выдавать продукцию, которая нужна во всем мире.