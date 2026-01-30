Польша налаживает выпуск южнокорейских ракетных систем

Польша продолжает подтверждать статус самой милитаризированной страны Европы. Предприятия местного военпрома налаживают выпуск южнокорейских ракетных систем. Варшава будет снабжать ими европейские страны и уже есть первые заказы. Так, Норвегия приобретет 16 пусковых установок. Стоимость контракта – два миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производство вооружений Южная Корея решила запустить в Польше в ответ на крупный заказ Варшавы, которой потребовалось 300 таких систем. Польские предприятия также будут поставлять их своим союзникам по НАТО. Первая продукция должна выйти в 2028 году. Польша в последние несколько лет усиленно наращивает военную мощь. Страна закупает технику, увеличивает численность армии и вкладывает средства в развитие военно-промышленного комплекса. Большинство стран НАТО в прошлом году с трудом достигали целевого показателя расходов на оборону – в 2 % ВВП. А в Польше эта цифра составила 4,7 %. Страна занимает шестое место по величине экономики в ЕС и обладает самой большой армией в блоке.