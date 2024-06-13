Лукашенко – новому ректору Академии управления: ошибки там быть больше не должно

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Обновления в дипкорпусе, а также местной вертикали власти. 13 июня Александр Лукашенко назначил помощника Президента по Минской области и ректора Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгожданный кадровый четверг во Дворце Независимости. Первая часть людей, которым предстоит пройти финальное собеседование на высшем уровне, в Красном зале, и представляет назначенцев все еще не глава Администрации Президента (эта должность вакантна), а первый его заместитель Максим Рыженков.

Только ленивый не рассуждал на тему: почему так тянут с заполнением вакансий, образовавшихся после единого дня голосования? Сегодня красноречивый ответ был получен. На примере теперь уже ректора Академии управления при Президенте. Игорь Бузовский. Экс-глава БРСМ, экс-глава администрации Центрального района Минска, экс-замминистра информации, действующий кандидат социологических наук. Идеальная биография, но… Президент долго размышлял: согласовывать его или нет.