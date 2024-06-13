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Лукашенко – новому ректору Академии управления: ошибки там быть больше не должно

13 июня 2024 17:02
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Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Обновления в дипкорпусе, а также местной вертикали власти. 13 июня Александр Лукашенко назначил помощника Президента по Минской области и ректора Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгожданный кадровый четверг во Дворце Независимости. Первая часть людей, которым предстоит пройти финальное собеседование на высшем уровне, в Красном зале, и представляет назначенцев все еще не глава Администрации Президента (эта должность вакантна), а первый его заместитель Максим Рыженков.

Только ленивый не рассуждал на тему: почему так тянут с заполнением вакансий, образовавшихся после единого дня голосования? Сегодня красноречивый ответ был получен. На примере теперь уже ректора Академии управления при Президенте. Игорь Бузовский. Экс-глава БРСМ, экс-глава администрации Центрального района Минска, экс-замминистра информации, действующий кандидат социологических наук. Идеальная биография, но… Президент долго размышлял: согласовывать его или нет.

Лукашенко – новому ректору Академии управления: ошибки там быть больше не должно-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я сомневался, но этот период уже прошел, коль пригласили Игоря Ивановича. Я просто хочу обратить внимание, что ошибки быть там больше не должно. Это должен быть исключительно надежный, исключительно профессиональный и человек к месту – значит, не должно уже быть в стране лучше, чем он. Это серьезная академия образовательная, где готовятся руководящие кадры – вот, все они.

Лукашенко – новому ректору Академии управления: ошибки там быть больше не должно-4


– Из них, кстати, некоторые и сейчас еще проходят обучение.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Игорь Бузовский # Алена Сырова

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