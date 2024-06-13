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Нового министра информации Беларуси представили коллективу

13 июня 2024 16:54
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Время закалило государственные СМИ, и мы точно превалируем на информационном поле, – об этом уже в должности министра информации заявил 13 июня Марат Марков. Нового руководителя представили коллективу ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нового министра информации Беларуси представили коллективу-1

В Мининформе сформирована профессиональная команда, на которую можно опереться, – отметил Марат Марков. Времени на раскачку нет – в сложный для страны период вопросы нужно решать сообща. Особенно это касается работы в цифровом пространстве. Сегодня одна из ключевых задач министерства – помогать средствам массовой информации, чтобы они становились мощнее. На это обратил внимание Александр Лукашенко, напутствуя нового главу ведомства.

Нового министра информации Беларуси представили коллективу-4

Марат Марков, министр информации Беларуси:
Есть одна проблема, которая требует, на мой взгляд, постоянного решения, и министерство будет этой проблемой заниматься совместно с факультетом журналистики, с другими вузами республики, – нам необходимо готовить действительно качественные кадры. Сегодня эта потребность есть, чтобы даже расширять работу, чтобы делать новые классные проекты, нам нужны новые, молодые, талантливые и, самое главное, желающие кадры.

Это не все кадровые изменения в ведомстве. Коллектив попрощался с Игорем Бузовским, который занимал до этого дня пост заместителя министра. Ему пожелали удачи в новой должности – ректора Академии управления.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Марат Марков

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