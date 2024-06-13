Даже называл братаном – о чём механизатор говорил с Лукашенко в поле? Интервью с Николаем Хоружим

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». Как комбайнер стал звездой эфира после встречи с Лукашенко?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько ты уже намолотил?

– Под 800, 825.

– Как этот комбайн работает? Сколько лет ему?

– Шестую посевную.

– Молодец, как новый выглядит!

Алена Сырова, политический обозреватель:

За этим эпизодом я, как и вы, наблюдала с экранов телевизоров. 2017 год, до работы в президентском пуле пройдет еще какое-то время, но мыслями я уже там, как и вы, задаюсь вопросами. Действительно ли не запланировано, что с вопросами безопасности и как себя ощущает человек, который только что работал спокойно в поле и мгновение спустя уже стоит и общается с главой государства? Притом не просто общается, а делает это максимально непринужденно. Ну вот так, словно знает человека 100 лет. И с легкой руки журналистов, хотя, вы знаете, наверное, все-таки Президента страны, становится звездой эфира.

Николай Хоружий, механизатор ОАО «Коссово»:

Мы знали, что приедет в Квасевичи. Говорили, может, на ферму в Сторожовщину. А мы там убирали как раз возле асфальта. Уже перед самым этим какой-то человек залез, как объяснили, агроном какой-то, остановил. Говорит, потихоньку поезжайте в сторону дороги. Мы перед этим видели, машины туда-сюда ездили. Мы едем, и тут по дороге из-за леса целый кортеж выезжает. Бах – и остановились напротив нашей загонки. Ну и все. Тут делегация целая, гляжу, и Президент там. «Рука у него настоящая такая, мужицкая». Какой след оставил визит Президента? Николай Хоружий:

Узнать-то я узнал, но я не думал, что он такой большой. Рука у него настоящая такая, мужицкая. Телевизор одно, а на самом деле… Я то малый ростом, потом уже спрашивали: ну, а боялся ты, не боялся? А что бояться? Чего мне бояться Президента, которого я выбирал? Ну правильно?

Президент просто посмотрел, тут ферма рядом, недалеко. Он побывал на ферме, и все. Наш директор, насколько я знаю, ему объяснил ситуацию, что надо расширяться. Денег нет, нищета. Все. И он дал указание построить ферму. По сусекам поскрести и построить ферму. Но за эту ферму мы все равно рассчитывались потом. Я самолеты водить не умею, а трактор… Техника не такая, как раньше была. Сейчас даже кондиционеры – пожалуйста, климат-контроль. В кабинах на комбайнах и на кормоуборочной технике, да и на трактора ставят.

– Как по сравнению с импортной техникой этот комбайн?

– Ну тоже все регулируется, все регулировки, все в кабину выведено. Централизованная смазка стоит.

– Производительность, потери?

– По потерям вроде бы все хорошо.

– Этот комбайн хороший?

– Хороший комбайн. Почему неумытому механизатору не место за рулем комбайна? Николай Хоружий:

Чего он должен быть грязным? Я грязным могу быть в том случае, если я на ремонте. Там надо руки выпачкать, замараться, а с грязными руками за руль нельзя садиться. Это же техника. Гнать надо такого механизатора, который ходит грязный, чумазый. От него толку не будет. У каждого своя техника: косилка, прицеп. А так, если сегодня один, завтра другой – трактор ходить не будет. Потому что нужно сказать: я доделаю, там надо что-то подкрутить, а я и так отработаю, завтра это подкручу. А тот придет: ай, все равно я поменяю, не надо! А когда ты знаешь, что тебе завтра садиться на него, то ты обязательно подкрутишь и сделаешь. «Научились играть цифрами!» – Лукашенко отчитал чиновников за сокрытие реального состояния посевной.

Николай Хоружий:

Конечно, дисциплина должна быть. Потому что поехал, например, в поле механизатор. «Ай, надоело, надо полежать». Ну а кто работу будет делать? Тебе сказали, объем работы дали, ты должен выполнить ее в течение дня. Потому что завтра, например, ты сегодня посеешь, а через неделю надо уже обрабатывать это, химичить или что-то другое. Надо, чтобы все шло одно за одним, а не просто так. Дисциплина должна быть по-любому. Это как в армии. То же самое и везде: и на предприятиях, и в сельском хозяйстве. Никто за нас не уберет, никто за нас не посеет. Ну правильно, никто, кроме нас – как в десанте, девиз такой. Я хоть не десантник, но… «Лучше пахать, сеять, собирать урожай. Но только не война»

Я не политик, я не могу в этом разобраться, но считаю, что наша страна миролюбивая. Но не дай бог войны, я врагу не пожелаю, потому что кто не видел войны, тот не поймет. Он надеется, что победит сразу. Лучше пахать, сеять, собирать урожай. Но только не война.

– А где вы войну видели?

– В Афганистане. Почти два года. Граница всегда должна быть на замке. Это однозначно. И то, что средства на охрану границы выделяются, правильно, потому что всякие есть. С добром – пожалуйста. А с камнем за пазухой – таких не надо пускать.

Александр Лукашенко:

Если дернуться в этом направлении, ответ будет мгновенный. Мы все встанем, как Брестская крепость. «Если ты в армии раньше не служил, на тебя девчата не глядели»