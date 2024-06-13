«Я бы назвал его хозяином». Механизатор о впечатлениях от встречи с Президентом

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Николай Хоружий, механизатор ОАО «Коссово»:

Ну что Президент? Он же не возьмет с кармана, гроши не достанет, не даст – на тебе это, на тебе это. Это все кредит брали, потом рассчитывались. А в этом году еще и построили больше. Государство там кредитовало: часть своими деньгами, часть государство кредит предоставило. Построили ферму, далее расширяемся. Он во все нюансы лезет сам и доводит дело до толка. Я бы назвал его хозяином.