Видео дня. Посмотрите, как пьяные польские солдаты с оружием охраняют границу

Новости Беларуси. Госпогранкомитет обнародовал кадры, на которых пьяные польские солдаты несут службу на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобные факты белорусская сторона наблюдала неоднократно. Очередной случай был зафиксирован на брестском направлении.

Польский пограничный наряд привлек внимание не совсем адекватным поведением. Военнослужащие на сопредельной стороне, которые при себе имели оружие, шли вдоль колючего заграждения неуверенной походкой и громко, но несвязно говорили. В процессе так называемой охраны границы польские солдаты поддерживали коллегу с обеих сторон, чтобы он мог продолжить «мониторинг» обстановки и «бороться» с миграционным кризисом.