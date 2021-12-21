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Видео дня. Посмотрите, как пьяные польские солдаты с оружием охраняют границу

21 декабря 2021 13:03
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет обнародовал кадры, на которых пьяные польские солдаты несут службу на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобные факты белорусская сторона наблюдала неоднократно. Очередной случай был зафиксирован на брестском направлении.

Видео дня. Посмотрите, как пьяные польские солдаты с оружием охраняют границу-1

Польский пограничный наряд привлек внимание не совсем адекватным поведением. Военнослужащие на сопредельной стороне, которые при себе имели оружие, шли вдоль колючего заграждения неуверенной походкой и громко, но несвязно говорили. В процессе так называемой охраны границы польские солдаты поддерживали коллегу с обеих сторон, чтобы он мог продолжить «мониторинг» обстановки и «бороться» с миграционным кризисом.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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