Сборная Беларуси по мини-футболу улучшила свои позиции в мировой классификации ФИФА. У отечественной дружины плюс шесть строчек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас подопечные Александра Черника занимают 24-е место в рейтинге. Возглавляет топ Бразилия, следом идут португальцы и испанцы. В текущем году наша национальная команда сумела повторить историческое достижение, сумев выйти в финальный этап чемпионата Европы.

Наши парни стали сильнейшими в своей отборочной группе, обыграв соперников из Италии, Финляндии и Мальты. Континентальный форум пройдет на аренах Латвии, Литвы и Словении в начале будущего года.