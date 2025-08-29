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Сборная Беларуси по мини-футболу улучшила свои позиции в мировой классификации ФИФА

29 августа 2025 17:29
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Сборная Беларуси по мини-футболу улучшила свои позиции в мировой классификации ФИФА. У отечественной дружины плюс шесть строчек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас подопечные Александра Черника занимают 24-е место в рейтинге. Возглавляет топ Бразилия, следом идут португальцы и испанцы. В текущем году наша национальная команда сумела повторить историческое достижение, сумев выйти в финальный этап чемпионата Европы. 

Наши парни стали сильнейшими в своей отборочной группе, обыграв соперников из Италии, Финляндии и Мальты. Континентальный форум пройдет на аренах Латвии, Литвы и Словении в начале будущего года.

# Футбол

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