Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Торпедо» на Кубке мэра Москвы

Хоккеисты минского «Динамо» победно стартовали на последнем предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы». 29 августа «зубры» встречались с нижегородским «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники вышли вперед на 9-й минуте, считаные секунды потребовались белорусскому клубу, чтобы сравнять – паритет восстановил Илья Усов. Во втором отрезке подопечные Дмитрия Квартальнова обеспечили себе хорошее преимущество. Сначала дебютную шайбу в составе минчан забросил Алекс Лимож, а затем отличился Джош Брук. В начале заключительного отрезка оппоненты отыгрались. Такое положение дел не устроило нашу команду. Бело-голубые еще четыре раза поразили ворота своих визави. Авторами точных бросков стали Сэм Энас, Даниил Сотишвили, Вадим Мороз и Виталий Пинчук – 7:3 в пользу «Динамо».

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Хочу сказать, что вопросов много по игре, все-таки счет такой большой. Но это вратарь нас где-то поддержал в первых двух периодах, в общем-то, и дал нам шанс. Еще много работы, но приятно забивать столько голов, все-таки ребятам уверенности придает.

Завтра наши парни сыграют с московскими «динамовцами», а в воскресенье – с ЦСКА, «Спартаком» или «Шанхай Дрэгонс».