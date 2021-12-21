Хоккеисты минского «Динамо» в матче КХЛ на выезде обыграли рижских одноклубников

Новости Беларуси. Минское «Динамо» победило рижских одноклубников в выездном матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры», несмотря на далеко не самый оптимальный состав, оказались на голову сильнее оппонента.
Новости Беларуси. Минское «Динамо» победило рижских одноклубников в выездном матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры», несмотря на далеко не самый оптимальный состав, оказались на голову сильнее оппонента.
К противостоянию не были допущены ключевые наши исполнители. Но это не помешало разжиться полновесными двумя баллами. Фундамент будущей виктории был заложен еще в первом отрезке, который завершился со счетом – 2:0. Во втором периоде минчане забросили еще одну шайбу. А в заключительной трети цифры на табло и вовсе стали неприличными. И только за пару минут до финальной сирены хозяева сподобились на гол престижа. Тем не менее победа за нашими парнями – 4:1.
Начало, безусловно, отличное, следующий оппонент – финский «Йокерит». С ним сразимся 22 декабря.